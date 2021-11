Kia dévoile le nouveau Niro, apportant des looks mis à jour à ce favori de la famille

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Kia a retiré les couvertures du nouveau Niro, un modèle populaire pour ceux qui recherchent un SUV compact.

Le nouveau Niro est en fait une refonte complète, à partir de zéro, mais sera toujours proposé comme il létait auparavant, avec un choix de groupes motopropulseurs hybrides, hybrides rechargeables et entièrement électriques.

Le Kia e-Niro reste lune de nos voitures électriques préférées sur la route, mais ce rafraîchissement - qui devrait être disponible en 2022 - semble moderniser et résoudre bon nombre des problèmes du modèle historique.

Malgré toutes les compétences techniques du Niro, le design avait lair un peu daté, à la fois à lintérieur et à lextérieur et ce nouveau modèle sattaque à cela.

A lextérieur, vous verrez que le nez a changé, avec la "Tiger Grille" radicalement différente. Mais le plus grand changement de conception se situe sur le côté de la voiture, avec un montant arrière latéral, incorporant les feux arrière - et dans les images que nous avons vues jusquà présent - dans une couleur contrastante.

La dernière fois que nous avons vu ce genre de détail, cétait la lame de lAudi R8 sur le côté. Cela rend certainement cette voiture distinctive et lui donne plus un look de SUV.

Lintérieur a subi un changement considérable, passant à une seule unité daffichage englobant à la fois les écrans central et conducteur, avec un tableau de bord qui sincline dun côté.

Kia a affiné certaines des garnitures intérieures pour augmenter la sensation despace, tandis quune modernisation est en cours ici. Les portes, par exemple, ont des éléments inclinés qui semblent senrouler dans le tableau de bord à lavant, un écart marqué par rapport aux sections horizontales normales que vous trouverez dans ces zones.

Le moyeu du volant sest également affiné, tandis que Kia dit quil utilise des matériaux beaucoup plus durables à lintérieur.

Ce que nous ne savons pas pour le moment, cest le genre de configurations de puissance que Kia va offrir sur le nouveau Niro. Nous pouvons voir que la version électrique a le port de charge avant et central sur le nez de la voiture - mais au-delà de cela, nous devrons attendre plus près du lancement pour obtenir des détails précis.

« Le tout nouveau Kia Niro facilite la pratique dun mode de vie durable avec ses matériaux respectueux de lenvironnement, sa technologie de pointe et ses groupes motopropulseurs électriques, tout en répondant aux besoins pratiques des clients », a déclaré Ho Sung Song, président et chef de la direction de Kia.