Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors du Salon de lauto de Los Angeles 2021 , Kia a dévoilé un nouveau véhicule électrique appelé le SUV EV9.

Construit sur la nouvelle plate-forme modulaire électrique globale évolutive de Hyundai - qui sous-tend également les Hyundai Seven , I oniq 5 et Genesis GV60 - le SUV Kia EV9 offre une autonomie estimée jusquà 300 miles et prend en charge la charge rapide CC à des vitesses allant jusquà 350 kilowatts . Cela signifie que la batterie du SUV peut charger de 10 à 80 % en seulement 20 à 30 minutes.

Ne vous y trompez pas : le SUV EV9 est énorme.

Il sagit dun VUS à trois rangées mesurant 194 pouces de longueur, 81 pouces de largeur, 70 pouces de hauteur et un empattement de 122 pouces. Cela se traduit par un intérieur très spacieux - commandé par un écran tactile central de 27 pouces. Kia a déclaré quil incluait également un "panneau de direction contextuel".

En termes de conception globale, le SUV EV9 sinspire de leau et arbore une couleur extérieure qui "imite la profondeur expansive de locéan". Les sièges reconfigurables à lintérieur ont même un rembourrage fait de bouteilles en plastique recyclées et de laine, et le sol provient de filets de pêche jetés. Les autres caractéristiques comprennent des rails de toit rétractables électriquement, des roues de 22 pouces à trois branches et ce que Kia appelle la calandre « Digital Tiger Face ».

Kia

Malheureusement, Kia na pas dit si lEV9 entrera en production, ce qui signifie quil sagit dun concept-car. Mais peut-être que certaines de ses caractéristiques se retrouveront dans les futurs véhicules électriques du constructeur sud-coréen. Après tout, Kia a déclaré que ce serait la base de toute une famille de véhicules électriques planifiés.

