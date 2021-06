Lavant-première du design du Kia Sportage présente le futur SUV familial

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Kia Sportage est lun des modèles les plus vendus de la gamme Kia, le choix de nombreuses familles pour sa praticité et son prix abordable, tout en offrant des caractéristiques souhaitables, telles que la hauteur de caisse plus élevée offerte avec un VUS.

La révélation complète du nouveau Sportage nest attendue que plus tard dans lannée - avec Kia confirmant également quil va lancer un design spécifiquement pour le marché européen, ce qui sera une première dans les 28 ans dhistoire du modèle.

Il reste à voir exactement ce que ces changements apporteront à la version non européenne ici, mais il y a déjà beaucoup à boire visuellement - et nous pouvons déjà sentir que le Sportage continuera dêtre un grand succès.

De lextérieur, le Sportage a lair plus déterminé, se battant contre le nombre croissant de SUV allemands dans cette catégorie avec un profil plus musclé, poussant le côté sportif des choses.

Il y a une nouvelle face avant qui fait évoluer la calandre Tiger Nose de lopérateur historique, plus technique et sophistiquée, avec de gros feux de jour en forme de boomerang pour que vous sachiez exactement ce que vous regardez.

Larrière est plus intelligent et semble plus large, avec plus de détails pour lui donner une position sportive.

Passant à lintérieur et les choses sont beaucoup plus modernes, avec Kia parlant de lutilisation de matériaux haut de gamme, tandis que la disposition obtient également un design haut de gamme, avec un grand écran incurvé arqué de derrière le volant vers le centre de la voiture.

Les commandes de conduite se trouvent au centre de la voiture avec un simple cadran. Cela montre un véhicule à combustion conventionnel et Kia na encore rien dit à propos de ce groupe motopropulseur, mais nous nous attendons à différentes options sur différents marchés. LEurope obtiendra probablement des variétés hybrides et hybrides rechargeables, les États-Unis obtiendront probablement des options dessence plus importantes.

Il ne devrait pas être entièrement électrique - la Kia EV 6 sen occupe - tandis que le dévoilement complet nest pas attendu avant septembre 2021.

Écrit par Chris Hall.