La vitesse électrique fulgurante de la Kia EV6 GT vous coupera le souffle

(Pocket-lint) - Kia a dévoilé tous les détails de sa nouvelle voiture électrique, la Kia EV6. Il sagit dun modèle important pour Kia, qui décrit la direction future de lentreprise à mesure quelle passe à lélectrique.

Basé sur la même plate-forme que le Hyundai Ioniq 5 , Kia noffre pas de modèle de copie carbone avec un badge différent, il propose des modèles uniques et différents qui sont susceptibles de faire tourner les têtes.

Il y aura le choix entre des capacités de batterie de 58 kWh ou 77,4 kWh, ainsi que des options RWD ou AWD. Cest proche des modèles Hyundai - mais la Kia EV6 GT se démarque.

La Kia EV GT, équipée dune batterie de 77,4 kWh et de deux moteurs, produira un couple de 430 kW, 740Nm et fera 0-62 mph en 3,5 secondes, avec une vitesse de pointe supérieure à 160 mph. Cest incroyablement rapide, une déclaration selon laquelle vous navez pas besoin dêtre Tesla pour offrir des vitesses folles.

Le modèle GT sera également livré avec un différentiel à glissement limité électrique pour améliorer la dynamique.

La question est de savoir si les acheteurs de Kia voudront un modèle de performance - et nous pensons que la plupart choisiront quelque chose dassez plus sensé.

Il y aura des versions badgées EV6, EV6 GT-line et EV6 GT, ce qui signifie un large éventail doptions. Surtout, les modèles EV6 et GT-Line seront disponibles avec les deux options de batterie et le choix de la traction arrière ou intégrale. Nous nous attendons à ce que la traction arrière à longue portée soit loption la plus populaire pour la portée maximale.

En effet, la gamme pour cette combinaison est citée comme 316 miles.

Il existe un système 800V, promettant une charge rapide jusquà 350 kW. Ce nest pas seulement la norme de charge la plus rapide que vous trouverez au Royaume-Uni, mais aussi plus rapide que la plupart des autres véhicules électriques sur la route. Cela vous permettra de facturer de 10 à 80% en 18 minutes.

En plus de cela, comme lIoniq 5, le véhicule à charger est pris en charge, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la batterie de la Kia pour alimenter dautres choses - votre micro-ondes, votre téléviseur ou peut-être pour charger un autre véhicule électrique.

À lintérieur, vous trouverez une cabine spacieuse avec un généreux espace de rangement de 520 litres à larrière et un coffre avant.

Il y a deux écrans intérieurs de 12 pouces, incurvés pour mieux supporter le conducteur, offrant une gamme complète de fonctions connectées, avec un son amplifié par un système audio Meridian à 14 haut-parleurs.

Et oui, il existe une fonction de son artificiel, vous pouvez donc avoir un retour audio lié à la vitesse dans la cabine si vous voulez faire semblant dêtre dans un film de science-fiction.

Les prix doivent encore être confirmés, mais les précommandes sont ouvertes dans certaines régions et vous pouvez vous attendre à voir la Kia EV6 sur la route à la fin de 2021.

Écrit par Chris Hall.