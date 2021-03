Kia EV6 taquiné, premier modèle de voiture entièrement électrique dédié

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Kia nous a donné un aperçu de son premier modèle de voiture à être uniquement disponible en option entièrement électrique.

La Kia EV6 sera entièrement dévoilée plus tard ce trimestre (éventuellement fin mars). Cependant, le fabricant a publié des images alléchantes et quelques pépites dinformations.

Ce sera le premier véhicule construit sur la plate-forme modulaire électrique-globale (E-GMP) de Kia et il adoptera une nouvelle philosophie de conception qui marque le passage à un avenir entièrement électrique .

La voiture sera également la première à arborer une nouvelle structure de dénomination. Tous les véhicules électriques à batterie (BEV) de Kia commenceront par le préfixe «EV» à lavenir, suivi dun numéro qui «correspond à la position de la voiture dans la gamme».

Les meilleures voitures électriques 2021: les meilleurs véhicules à batterie disponibles sur les routes britanniques Par Chris Hall · 9 Mars 2021

«EV6 incarne à la fois lobjectif de notre marque,« Un mouvement qui inspire », et notre nouvelle philosophie de conception. Il a été conçu pour inspirer chaque voyage en offrant une expérience instinctive et naturelle qui améliore la vie quotidienne de nos clients et offre aux utilisateurs une propriété simple, intuitive et intégrée », a déclaré le directeur du Global Design Center de Kia, Karim Habib.

"Notre objectif est de concevoir lexpérience physique de notre marque et de créer des véhicules électriques audacieux, originaux et inventifs."

Nous vous apporterons plus lorsque la voiture est officiellement annoncée.

Écrit par Rik Henderson.