KiaCharge permettra aux propriétaires de Kia EV de charger sur les réseaux avec un seul service

(Pocket-lint) - Cherchant à dissiper une partie de la confusion liée à la facturation , KiaCharge visera à simplifier le processus pour les conducteurs Kia EV et PHEV en offrant un seul itinéraire de paiement.

KiaCharge permettra aux conducteurs dutiliser une application ou une carte RFID pour accéder à une gamme de services de charge à travers le Royaume-Uni, notamment BP Pulse (anciennement Chargemaster et Polar), PodPoint, Ionity, Source London, Chargepoint, NewMotion, Charg-gy et ESB.

Kia dit quelle visera à ajouter plus de services jusquen 2021.

Cela signifie que vous naurez pas à vous inscrire à de nombreux services différents, vous naurez pas besoin dutiliser une application ou une carte différente pour accéder à tous ces différents chargeurs, vous pouvez simplement utiliser KiaCharge - ce qui rendra les choses plus pratiques.

Kia affirme que KiaCharge donnera accès à 13 900 points de charge à travers le Royaume-Uni, y compris plus de 1300 chargeurs rapides - pour tirer le meilleur parti des taux de charge plus rapides de plus de 50 kW.

Le programme couvre également litinérance européenne, avec 178 000 points de charge dans les 28 pays européens, ce qui signifie que la conduite sur le continent sera également plus facile, sans avoir besoin de contrats dans ces pays non plus.

Bien sûr, rien nest gratuit et il y aura deux tarifs pour KiaCharge, Easy et Plus. Easy est destiné aux chargeurs peu fréquents et Plus est conçu pour ceux qui utiliseront les réseaux de charge plus fréquemment.

Easy facturera 1,99 £ pour accéder au service, mais naura pas de frais mensuels. Au lieu de cela, vous paierez 0,49 £ pour accéder à un chargeur (sauf BP Pulse ou PodPoint), puis vous paierez par kWh délectricité.

Plus paiera 2,99 £ par mois, mais naura pas à payer lorsquil se connectera à un chargeur. Au lieu de cela, ils ne paieront que par kWh. Il y aura également une réduction de 15% sur ces coûts sur la plupart des réseaux, mais pas sur Ionity, BP Pulse ou Ionity.

Vous serez libre de basculer entre les tarifs, donc si vous partez en vacances et que vous conduisez plus, vous pouvez changer si vous pensez que cela va vous offrir un meilleur rapport qualité-prix.

Il y a quelques ajouts. Vous pouvez avoir BP Pulse en option, au prix de 7,85 £, soit le même prix quun abonnement BP Pulse standard. Si vous utilisez BP Pulse souvent, cela, combiné au niveau Easy KiaCharge, pourrait bien vous être utile.

Il y aura également un boulon Ionity disponible plus tard en 2021, qui, selon Kia, sera chronométré "pour coïncider avec le lancement de la batterie EV de nouvelle génération de Kia". Cela semble viser à débloquer la charge 800V que Ionity offrira sur la prochaine voiture de Kia .

En plus du service, lapplication de support vous permettra de trouver des bornes de recharge, de filtrer selon le type que vous souhaitez et de naviguer vers elles, bien que dans la plupart des cas, nous imaginions que vous utiliserez les propres systèmes de la voiture pour naviguer.

Le service KiaCharge est désormais disponible pour ceux qui souhaitent sinscrire sur KiaCharge.com .

Écrit par Chris Hall.