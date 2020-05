Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Kia a dévoilé sa feuille de route pour les véhicules électriques pour les cinq prochaines années, y compris ladoption dune charge rapide de 800 volts pour plusieurs voitures, pas seulement ses modèles phares.

Le constructeur coréen sen tiendra à une charge de 400 volts pour les véhicules pour les clients plus "soucieux des coûts", mais une charge de 800 volts pourrait changer la donne pour sa gamme moyenne à haut de gamme.

La charge à haute tension peut non seulement rendre les arrêts de «ravitaillement» plus rapides et moins douloureux, mais également réduire le poids de la transmission, ce qui signifie quune seule charge pourrait potentiellement durer plus longtemps.

Kia prévoit de lancer 11 nouvelles voitures électriques en Europe dici 2025, avec une charge de 800 volts pouvant apparaître sur les modèles commercialisés à partir de 2022 et au-delà.

"Certains modèles, en particulier ceux destinés à des acheteurs plus soucieux des coûts, offriront une capacité de charge de 400 volts. La charge de 800 volts ne sera pas simplement réservée aux modèles phares de Kia, mais là où elle correspond le mieux au profil dutilisation dun une gamme de modèles particulière ", a déclaré le directeur de la planification des produits de Kia Motors Europe, Pablo Martinez Masip.

«Les deux systèmes peuvent être chargés à la maison ou en public, avec une charge rapide de 800 volts améliorant la convivialité dans les modèles pilotés par des clients qui peuvent sappuyer plus souvent sur une charge rapide haute tension ou faire des kilométrages plus élevés.

Actuellement, seule la Porsche Taycan est dotée de capacités de charge rapide de 800 volts. Le site automobile Autoblog indique que lédition de production du concept Audi E-Tron GT le portera également.