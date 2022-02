Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover introduit la prise en charge d'Amazon Alexa sur tous ses véhicules équipés du système d'infodivertissement Pivi Pro.

Cela signifie que les propriétaires de voitures Jaguar , Range Rover et Land Rover nouveaux et existants pourront utiliser l'assistant vocal sans avoir besoin d'un téléphone. Ils peuvent consulter la météo, écouter de la musique et même activer leurs appareils électroménagers intelligents lorsqu'ils sont sur la route - tout ce qui est généralement possible avec un appareil Echo.

L'assistant travaillera également avec la technologie embarquée du constructeur au Royaume-Uni et aux États-Unis, afin que les conducteurs puissent poser des questions pertinentes, telles que l'autonomie disponible ou si toutes les portes sont verrouillées, le tout dans le confort de votre maison via la Jaguar. et compétences à distance Land Rover.

La compétence à distance fonctionne également sur les modèles de voitures britanniques et américains avec le système d'infodivertissement Touch Pro.

Le support Alexa sera ajouté via une mise à jour logicielle en direct, tant que l'utilisateur dispose d'un abonnement au pack en ligne de 12 mois. Un compte Amazon actif est également nécessaire.

"L'intégration transparente d'Amazon Alexa avec notre système d'infodivertissement Pivi Pro offre aux clients un contrôle vocal simple et intuitif des fonctionnalités régulièrement utilisées, ce qui rend l'expérience de conduite encore plus agréable. Le fait que nous puissions également proposer cette nouvelle fonctionnalité aux clients existants prouve la valeur de notre mises à jour logicielles en direct », a déclaré le directeur de l'ingénierie électrique de Jaguar Land Rover, Alex Hislop.

Écrit par Rik Henderson.