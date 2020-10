La suppression active du bruit aide les nouveaux modèles Jaguar et Land Rover à se sentir encore plus raffinés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover a mis en œuvre la suppression du bruit sur certains des modèles de sa gamme, dans le but de réduire le bruit du moteur et de la route pour une expérience de conduite plus raffinée.

Le système fonctionne de la même manière que la suppression active du bruit sur les écouteurs haut de gamme , en utilisant des capteurs externes pour détecter et isoler le bruit, londe sonore de phase opposée étant ensuite introduite par les haut-parleurs Meridian de la cabine afin que vous ne puissiez pas entendre ce bruit extérieur.

JLR dit que cela peut réduire le bruit de la route qui est courant dans les voitures, en utilisant une technique de suppression du bruit plutôt que de devoir augmenter latténuation du bruit à travers le véhicule, ce qui augmenterait le poids et donc lénergie nécessaire pour conduire la voiture.

Le bruit de fond à basses fréquences - comme cela est courant sur les avions ainsi que dans les voitures - est souvent la cible de la suppression du bruit. Cela ajoute à la fatigue du conducteur ou du passager, et rend des choses comme des conversations ou écouter de la musique un peu plus frustrantes.

Le nouveau système pourrait réduire les pics de bruit jusquà 10 dB, ce qui, combiné aux avantages de la mobilité électrique, activée dans les modèles P400e de JLR, signifie que vous pourriez conduire dans des conditions assez calmes.

La suppression active du bruit est alimentée par la technologie Silentium Active Acoustic (voyez ce quils ont fait là-bas?) Et elle sera disponible sur les nouvelles Jaguar F-Pace, Jaguar XF et Range Rover Velar .

«Nous nous engageons à créer un refuge pour nos clients et cette nouvelle technologie nous permet déliminer les bruits indésirables de la cabine. Elle rend lexpérience plus tranquille, améliore le bien-être des passagers et aide à réduire la charge cognitive et donc les temps de réaction», a déclaré Iain Suffield , Jaguar Land Rover spécialiste des technologies avancées de raffinement.

Écrit par Chris Hall.