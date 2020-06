Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque la Jaguar i-Pace est arrivée en 2018, le SUV tout électrique de la société britannique a, à notre avis, changé la donne - comme nous lavons dit dans notre examen de la voiture .

Pour 2020, li-Pace est de retour, rafraîchi et doté de nouvelles fonctionnalités intéressantes: à savoir une charge plus rapide et un système technologique embarqué mis à jour pour tirer le meilleur parti de ce futur véhicule électrique.

Maintenant, la capacité de la batterie na pas changé - cest toujours 90 kWh - mais la capacité de charge à domicile est passée à 11 kW (contre 7 kW). Cela signifie une recharge plate à complète en 8 heures et 36 minutes - une amélioration de 4 heures par rapport aux 12 heures et 36 minutes dautrefois.

Vous obtiendrez toujours les mêmes 400 chevaux et 696 newton-mètres de couple - ce qui signifie que li-Pace couvrira le sprint de référence de 0 à 60 mph en 4,5 secondes - et environ 300 miles de portée. Cette partie est inchangée.

À lintérieur, il y a le nouveau système dinfodivertissement Pivi Pro - un groupe dinstruments virtuels haute définition de 12,3 pouces, ainsi que des écrans tactiles supérieur et inférieur de 10 et 5 pouces (si vous payez pour le pack complémentaire approprié de toute façon). Jag dit que ce système est "inspiré par les smartphones" pour en faire un système familier et facile à utiliser.

Li-Pace est également livré avec un double modem intégré en option (comme eSIM), ce qui signifie une connectivité 4G en déplacement pour tous vos besoins de musique, de navigation et dinformation.

Le Jaguary i-Pace rafraîchi est disponible sur commande dès maintenant, avec des prix à partir de 65195 £ au Royaume-Uni - une légère augmentation par rapport aux 63495 £ de base de loriginal 2018.