Intel aime Moovit, Moovit: un nouvel investissement dans un avenir autonome?

La rumeur veut quIntel envisage dacquérir Moovit - une société de suivi du trafic de Big Data qui fournit des données de transit à des centaines de millions de personnes à travers le monde.

TechCrunch rapporte quIntel est dans les dernières étapes dun accord qui pourrait coûter environ 1 milliard de dollars mais qui aiderait à renforcer la division des véhicules autonomes de lentreprise.

On pense que lajout de la technologie de Moovit pourrait conduire à des données très utiles pour les efforts autonomes dIntel, notamment des informations sur le trafic en temps réel et un routage intelligent des véhicules. Ce sont certains des aspects les plus délicats de lutilisation de véhicules autonomes et pourraient signifier un avenir radieux pour les plans dIntel.

Moovit a déjà travaillé avec Intel dans le passé et la croissance récente de lapplication ne fera que renforcer sa valeur pour le géant des puces.

Sous sa forme actuelle, Moovit est présenté comme "lapplication de mobilité urbaine la plus populaire au monde". En dautres termes, il fournit aux gens les données dont ils ont besoin pour se déplacer facilement dans les villes en utilisant différents modes de transport public et comprend même une intégration avec Uber et al. Il est également utilisé par plus de 800 millions de personnes dans le monde.

Cest beaucoup de données utiles pour Intel.

Bien sûr, les gens nutilisent pas autant ces services pour le moment, mais on sattend à ce que cela change à lavenir et avec laugmentation des véhicules autonomes, ce type de données sera inestimable.