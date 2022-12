Le Hyundai Kona fait peau neuve et gagne en espace intérieur.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Hyundai Kona a été redessiné, pour être mieux placé aux côtés de la Hyundai Ioniq 5.

Bien qu'étroitement lié au Kia Niro, le Kona a été conçu comme un VE d'abord, selon Hyundai. Cela signifie que des adaptations ont été faites pour les versions hybrides et à moteur à combustion interne, plutôt que l'inverse.

Ce SUV compact est un choix populaire pour les citadins, la nouvelle version de l'EV bénéficiant désormais de la signature des feux pixellisés que nous avons vu sur la Ioniq 5.

Le nouveau Hyundai Kona est plus grand que le modèle sortant, avec un intérieur mieux conçu pour les passagers, permettant plus d'espace et une esthétique plus futuriste. Là encore, on retrouve une partie du style de la Ioniq 5.

Ainsi, les deux écrans de 12,3 pouces s'incurvent derrière le volant, et l'éclairage d'ambiance donne à l'intérieur un air de salon.

Hyundai ne présente que le design pour l'instant, il n'y a donc pas de détails officiels sur sa puissance ou autre chose.

Cependant, nous nous attendons à ce que le nouveau Hyundai Kona reflète étroitement le Kia Niro EV, qui offre une batterie de 64,8 kWh et une puissance de 201 ch pour entraîner les roues avant.

Nous avons réussi à parcourir environ 268 miles avec une charge complète. Kia propose un pic de charge de 72 kW sur son modèle et il sera intéressant de voir si Hyundai propose les mêmes spécifications ou si elle apporte des modifications pour augmenter le taux de charge.

Plus de détails sont promis dans le mois à venir - et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant une fois que nous aurons pris le volant.

Écrit par Chris Hall.