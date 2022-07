La Ioniq 6 "streamliner électrifiée" semble prête à poursuivre la domination des VE de Hyundai.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il est juste de dire que Hyundai fait des vagues dans le domaine des voitures électriques, avec sa Ioniq 5 qui a remporté de nombreux prix - et qui le mérite. La prochaine voiture électrique sera la Ioniq 6, que Hyundai appelle la "streamliner électrifiée".

Elle présente une élégance longue et basse, en accord avec le nom de streamliner, évoquant le romantisme d'un âge d'or du voyage, mais offrant une proposition tout à fait moderne.

Le design est, bien sûr, guidé par l'aérodynamisme afin de rendre cette voiture aussi efficace que possible, ce qui l'aide à atteindre une autonomie de 610 km (379 miles). La batterie de 77,4 kWh est construite sur la plateforme E-GMP de la Ioniq 5.

Il y aura des options de traction arrière ou de traction intégrale, cette dernière offrant une puissance de 239 kW, qui permettra de passer de 0 à 62 mph en 5,1 secondes, ce qui est assez rapide. Dans le même temps, Hyundai affirme que la Ioniq 6 sera l'un des modèles les plus économes en énergie du marché.

Comme nous l'avons vu sur un certain nombre de voitures électriques récemment, l'intérieur est vraiment moderne et conçu plus comme un salon que comme une voiture traditionnelle.

Certains éléments de la Ioniq 6 sont identiques à ceux de la Ioniq 5, comme les écrans intérieurs et le système d'infodivertissement, mais sur ce modèle, le tableau de bord se relève à l'extrémité pour former des embouts qui abritent les écrans des rétroviseurs extérieurs numériques.

L'éclairage intérieur à deux tons ajoute à l'ambiance, tandis que l'intensité de l'éclairage ambiant peut être liée à la vitesse du véhicule. Plus vous roulez vite, plus l'éclairage s'intensifie.

L'espace intérieur a été maximisé, avec des sièges 30 % plus fins que ceux de nombreuses voitures, afin qu'ils prennent moins de place, avec des sièges Confort Détente en option. Hyundai considère la Ioniq 6 comme étant plus qu'un simple véhicule permettant d'aller d'un point à un autre : elle souhaite que vous utilisiez cet espace pour vous détendre ou pour travailler.

Pour ajouter à l'expérience, l'habitacle est doté d'une "sonorité digne d'un vaisseau spatial", tandis que vous pourrez adapter les performances de la voiture à vos propres besoins grâce à un mode de conduite personnalisé.

Les aides à la conduite sont également nombreuses, Hyundai s'inspirant de Tesla pour proposer une assistance au changement de voie ainsi que d'autres systèmes permettant une conduite semi-autonome.

Ce qui est probablement le plus excitant à propos de la Ioniq 6, c'est qu'une grande partie de ce qui est proposé sera de série. Hyundai a tendance à proposer des équipements de qualité dès l'entrée de gamme et, face à la concurrence de Mercedes EQE ou BMW i4, le prix sera un élément clé.

Les premières livraisons sont attendues en Corée et en Europe vers la fin de l'année 2022, puis aux États-Unis en 2023.

Pour lancer l'expérience de commande, Hyundai se dirige vers le métavers via Roblox et Zepeto, tandis qu'il y aura également un studio numérique XR où vous pourrez concevoir la voiture et la visualiser à l'aide de différents casques VR.

Écrit par Chris Hall.