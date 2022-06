La Hyundai Ioniq 6 EV est un "streamliner électrifié".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Plus tôt cette année, Hyundai a annoncé son intention de lancer pas moins de 17 nouveaux véhicules d'ici 2030. Il est donc logique que le prochain de ces véhicules soit une suite de la fantastique Hyundai Ioniq 5.

La Ioniq 6 est présentée comme un streamliner électrifié, en d'autres termes, un véhicule entièrement électrique doté d'une carrosserie aérodynamique efficace. Un véhicule électrique conçu dans un souci d'efficacité énergétique et de responsabilité environnementale. L'entreprise affirme avoir fait "un usage innovant de matériaux durables" et avoir conçu la Ioniq 6 avec un design centré sur l'humain dès le départ.

La Hyundai Ioniq 6 est conçue pour être profilée et élégante, avec un coefficient de traînée ultra-faible qui devrait offrir plus de performances que la Ioniq 5, plus axée sur la famille. Cette voiture est assez différente du futur SUV électrique Ioniq 7, qui est le tout premier SUV électrique à trois rangées de sièges de la société et qui fait sensation.

Pendant ce temps, la Ioniq 6 a certainement des lignes élégantes dignes d'une Porsche. Cette vision sportive est en partie favorisée par différents aspects du design, tels que des déflecteurs optimisés, un espace réduit entre les passages de roue et des rétroviseurs latéraux numériques optionnels plus fins. À l'arrière, un spoiler elliptique inspiré d'une aile et d'autres éléments contribuent à renforcer l'aérodynamisme.

Hyundai promet également un intérieur spacieux, inspiré d'un cocon. Un endroit où l'on peut se cacher et s'imprégner de l'expérience de conduite. Ce design intérieur, dit "centré sur l'utilisateur", comprend un tableau de bord modulaire à écran tactile avec une unité de commande placée au centre pour minimiser les distractions et favoriser une conduite sûre.

L'intérieur de la Ioniq 6 attire vraiment l'attention grâce à l'"éclairage d'ambiance à double couleur" qui offre un choix de 64 couleurs et de six thèmes à double couleur pour personnaliser l'ambiance intérieure. Plusieurs éléments de l'intérieur et de l'extérieur ont été conçus à partir de matériaux recyclés et durables.

Cette prochaine Inoniq est construite sur la même architecture de recharge ultra-rapide de 800V que l'Inoniq 5. Cependant, rien n'a encore été dit sur les spécifications, l'autonomie ou d'autres caractéristiques. La production commence en juillet, mais il n'y a pas encore d'information sur la date de disponibilité de la voiture.

Écrit par Adrian Willings.