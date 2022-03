Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hyundai , lors du forum Investor Day, a annoncé son intention d'introduire 17 nouveaux véhicules électriques au cours des huit prochaines années.

Le constructeur automobile a déclaré que 11 des nouveaux véhicules seront attribués à la marque Hyundai, tandis que Genesis obtiendra les six autres . Les nouveaux modèles Hyundai comprendront trois berlines, six SUV, un véhicule utilitaire léger et un "nouveau type de modèle". Genesis introduira deux voitures de tourisme standard et quatre SUV, à commencer par le lancement du GV70 électrifié plus tard cette année.

Gardez à l'esprit que Genesis, la branche luxe de Hyundai, a déjà promis de devenir une marque exclusivement électrique à partir de 2025. Entre-temps, Hyundai prévoit de lancer la deuxième génération de sa plateforme E-GMP en 2025, afin de réduire les coûts de fabrication. Appelée architecture modulaire intégrée (IMA), elle inaugurera une nouvelle ère de batteries et de moteurs standardisés.

"Hyundai accélère avec succès sa transition vers l'électrification et devient un leader mondial des véhicules électriques malgré un environnement commercial difficile causé par la pénurie mondiale de puces et la pandémie en cours", a déclaré Jaehoon Chang, président et chef de la direction de Hyundai, dans un communiqué de presse du 2 mars 2022. "Parallèlement à nos efforts continus pour améliorer la valeur des véhicules électriques, Hyundai Motor continuera à assurer la pérennité de son activité en tant que "fournisseur de solutions de mobilité" grâce à des technologies avancées non seulement matérielles mais également logicielles".

L'application TomTom Go Navigation est une application de navigation mobile haut de gamme pour tous les conducteurs Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Cette application brillante est le moyen idéal pour naviguer pendant que vous conduisez.

Hyundai a déclaré qu'il visait à vendre 1,87 million de véhicules électriques par an d'ici 2030. Pour augmenter ses ventes annuelles, Hyundai a également annoncé une stratégie d'investissement de 12 milliards de livres sterling.

Écrit par Maggie Tillman.