(Pocket-lint) - Lors du Salon de lauto de Los Angeles 2021 , Hyundai a dévoilé un nouveau concept de véhicule électrique sous la forme dun SUV appelé le Seven.

Construit sur la plate-forme modulaire Electric-Global du constructeur sud-coréen , qui sera également utilisée pour les prochains Ioniq 5 , Kia EV6 et Genesis GV60 , le Seven utilise des chargeurs dune capacité de 350 kW, est capable de charger de 10 % à 80 % cent en 20 minutes environ et a une portée cible de plus de 300 milles. Cest un véhicule surdimensionné, doté dun empattement de 10,5 pieds et dune haute calandre.

Lintérieur est fait de matériaux renouvelables et recyclés - comme le bambou et le cuivre - et même de tissu hygiénique pour lère de la pandémie. Il existe également des lampes UVC intégrées qui peuvent tout stériliser à lintérieur. Hyundai a également conçu un système CVC embarqué avec des modes horizontaux et verticaux pour contrôler le flux dair.

Les autres caractéristiques comprennent des portes de style autocar et des sièges réglables, y compris une banquette qui va de larrière sur le côté, des sièges capitaine qui pivotent et coulissent et un siège conducteur avec un manche de commande rétractable caché. Lintérieur nous rappelle dautres concepts de voitures futuristes comme Mercedes et autres .

Malheureusement, le Seven nest quun concept-car, ce qui signifie quil nest pas prévu dentrer en production de si tôt. Mais peut-être que certaines de ses caractéristiques se retrouveront dans les futurs véhicules électriques. Pour un aperçu de certains des véhicules électriques les plus intéressants, existants et à venir, consultez les guides de Pocket-lint ci-dessous :