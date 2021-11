Le resto-mod Hyundai Grandeur donne à cette bête des années 80 une cure de jouvence entièrement électrique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hyundai, qui vient de remporter le prix de la meilleure voiture avec lIoniq 5 aux Pocket-lint Awards 2021 , a augmenté la mise avec un nouveau concept époustouflant.

Nous avons fait léloge de lIoniq 5 pour son look rétro, mais ce rétro-mod Grandeur lamène à un tout nouveau niveau de chic de 1986. Il y a quelques détails familiers, comme ces lumières Parametric Pixel, mais garder cette forme de berline carrée des années 80 fait certainement sonner les cloches de la nostalgie.

Le but de cette cure de jouvence de la série Heritage est de rendre hommage aux voitures précédentes tout en leur donnant une cure de jouvence moderne - et Hyundai veut vraiment que vous soyez attentif lorsquil dévoilera sa prochaine voiture de production - la Ioniq 6 - au LA Autoshow dans les semaines à venir .

Alors que les moteurs vintage ont souvent fière allure à lextérieur, cest lintérieur qui les sépare vraiment de leurs homologues modernes.

Heureusement, lintérieur est également retravaillé, avec un velours bordeaux et du cuir Napa. Il suffit de regarder le laçage à larrière des sièges, certains diront même que cest provocateur.

Il y a un énorme écran tactile numérique pour offrir les derniers contenus et connectivité, mais une fois garé, vous pourrez chatouiller les ivoires numériques avec un piano numérique - assurez-vous simplement de porter votre bandeau et davoir retroussé les manches de votre veste avant de commencer.

Le sélecteur de vitesses est un levier de style avion exubérant, tandis quil y a un compartiment caché dans la console centrale que Hyundai suggère que vous puissiez utiliser pour ranger les montres. Montres ? Dans ta voiture ? Vraiment?

TomTom Go Navigation App est une application de navigation mobile premium pour tous les conducteurs, avec un essai gratuit de trois mois Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Cette application géniale est le moyen idéal pour naviguer pendant que vous conduisez.

Cest certainement un régal pour les yeux - surtout si vous êtes un enfant des années 80 - et plus nous voyons de ces resto-mods, plus nous voulons quils trouvent leur chemin dans la production. Mais gardez un œil sur lIoniq 6 et lIoniq 7, cest là que se dirigent les voitures du monde réel de Hyundai.