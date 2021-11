Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a dévoilé des images de son nouveau concept de SUV électrique et a révélé quand il fera ses débuts. Prévu pour sappeler Seven (stylisé SEVEN), il sera officiellement dévoilé au salon de lautomobile AutoMobility Los Angeles en novembre 2021.

Hyundai, naturellement, na pas annoncé trop de détails sur sa Seven « élégante et spacieuse ». À ce jour, il na publié que cinq images et a déclaré quil capture "la future conception et linnovation technologique de Hyundai Motor à lère de la mobilité électrique". , une expérience de mobilité éco-responsable qui reflète lévolution des modes de vie de ses clients".

Hyundai organisera une conférence de presse lors du salon AutoMobility LA le 17 novembre 2021 à 9h55 PT. Au cours de laquelle, il devrait dévoiler le Seven.

Hyundai annoncera probablement la Seven via lun des réseaux sociaux suivants :

Hyundai Motor Amérique sur Twitter | YouTube | Facebook | Instagram | LinkedIn

Il peut également héberger un flux sur www.HyundaiNews.com

Restez à lécoute du moyeu Hyundai de Pocket-lint pour plus de détails. Nous mettrons également à jour cette page avec les dernières informations au fur et à mesure.