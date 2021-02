Charge myHyundai est un plan de recharge électrique à guichet unique pour les propriétaires de VE

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hyundai a annoncé Charge myHyundai, qui, comme son nom lindique, est un plan de charge universel pour simplifier la charge dun véhicule électrique ou dun PHEV .

Cette annonce intervient alors que Kia a également annoncé son propre système - KiaCharge - et sans surprise, les deux sont soutenus par Digital Charging Solutions GmbH, il existe donc des similitudes entre ces systèmes.

Lidée est quau lieu de vous inscrire à toute une série de services différents, chacun nécessitant une application, une carte ou un processus de paiement différent, vous pouvez vous inscrire à Charge myHyundai à la place. Cela donnera accès via une application et une carte RFID à ceux qui ont besoin dun robinet pour charger, avec une facture mensuelle, plutôt que davoir à se battre avec des paiements différents pour chaque fournisseur.

Cela vous donne accès à plus de 15 000 points de charge au Royaume-Uni - selon Hyundai - et à plus de 200 000 points de charge à travers lEurope. Pour ceux qui veulent conduire sur le continent, cela simplifiera lutilisation des bornes de recharge dans différents pays européens.

Les services pris en charge sur la carte incluent, mais sans sy limiter: BP Pulse (anciennement Chargemaster et Polar), Source London, Pod Point, ChargePoint, Ionity. Bien que Hyundai nait pas spécifié les services inclus, nous imaginons que laccord couvre les mêmes réseaux que KiaCharge.

Il ny a quun seul tarif Flex sur Charge myHyundai, avec des frais dactivation de 1,99 £. Vous êtes alors facturé des frais de connexion de 49 pence par charge, puis le tarif par kWh pour le fournisseur.

En plus du plan, il y a aussi loption pour un boulon BP Pulse. Cela vous donnera des tarifs de charge réduits sur le réseau BP Pulse (pour correspondre à ses prix dabonnement normaux). Hyundai na pas mentionné le prix, mais nous imaginons que cest 7,85 £, le même quun abonnement BP Pulse régulier, mais encore une fois avec lavantage davoir cet avantage intégré dans Charge myHyundai.

Si vous utilisez beaucoup BP Pulse (ce qui peut être le cas dans certains quartiers de Londres, par exemple), cela a du sens.

Hyundai va un peu plus loin en disant que Charge myHyundai sera intégré à lunité de tête des futures voitures électriques, pour vous aider à trouver un endroit où recharger votre voiture. Les voitures électriques disposent déjà dune cartographie couvrant les bornes de recharge, mais jespère que cela conduira à un système mieux intégré et à une meilleure expérience globale.

Bien sûr, contrairement au réseau Supercharger de Tesla , ce sont tous des services de recharge publics qui peuvent être utilisés par nimporte quel VE ou PHEV, donc en théorie rien ne vous empêche dutiliser Charge myHyundai quel que soit le type de VE que vous conduisez; De même, vous pouvez opter pour KiaCharge à la place.

Apple CarPlay a expliqué: emmener iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 7 Juillet 2020 Un aperçu détaillé du fonctionnement dApple CarPlay, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de

Le service est maintenant en ligne et vous pouvez en savoir plus sur chargemyhyundai.com .

Écrit par Chris Hall.