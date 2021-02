Le Hyundai Ioniq 5 pourrait être un SUV électrique que beaucoup attendaient

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hyundai a annoncé la première voiture de sa nouvelle gamme de véhicules entièrement électriques Ioniq, la Ioniq 5.

La société a annoncé en 2020 que Ioniq allait être le nom dune gamme de véhicules, reprenant les bases posées par le modèle Ioniq original de Hyundai et se développant en une famille complète de voitures électriques.

Hyundai avait précédemment déclaré que lIoniq 5 serait basé sur le Hyundai 45 Concept présenté au salon de lautomobile de Francfort en 2019. Cela nous donne un SUV de style crossover, ou CUV, qui est susceptible de frapper le sweet spot pour beaucoup de acheteurs.

En termes de taille, il se situe entre le Tucson et Santa Fe, mais ce qui est vraiment intéressant, cest que Hyundai a en fait mis en pratique le discours dun plancher plat.

De nombreux constructeurs automobiles parlent de labsence de tunnel de transmission dans une voiture électrique, mais remplissent ensuite le centre de la voiture avec dautres meubles. Sur la Hyundai Ioniq 5, on a une bien meilleure idée de lavantage de ce plancher plat.

Cest ce que démontre lUniversal Island, la console centrale qui peut se déplacer jusquà 140 mm dans ce qui est un intérieur assez minimaliste, mais permettant un espace pour les jambes autour des pieds du passager avant, ce que nous voyons rarement.

De lextérieur, Hyundai a donné à lIoniq 5 un design coupé, avec une ligne de toit tombante à larrière, avec une sorte dillusion doptique qui se passe avec ce pilier C à larrière qui le fait ressembler à un dos plus rapide quil ne lest en réalité. .

Le nez de la voiture a lair affirmé, avec un capot à clapet pour réduire les lignes. Cela ne ressemble pas aux autres voitures Hyundai et cela lui donne un sentiment de proéminence: la berline Ioniq d origine et la Kona Electric ressemblent toutes deux aux modèles à combustion auxquels elles sont assises - lIoniq 5 a lair unique, et cest important pour le début de cette nouvelle voyage électrique.

Le message écologique de Hyundai va au-delà du zéro émission que vous obtiendrez de la voiture. Lintérieur est orné de matériaux écologiques; des plastiques recyclés sont utilisés avec des matériaux dorigine végétale, dans le but de réduire limpact global de cette voiture sur lenvironnement.

Il y aura deux tailles de batterie, 58 kWh ou 72,6 kWh, avec des options pour moteur simple ou double, soit RWD ou AWD.

Le modèle haut de gamme offre 220 kW combinés, un temps de 0 à 62 de 5,2 secondes et, surtout, une autonomie denviron 310 miles.

Il prendra en charge jusquà 350 kW de charge, jusquà 80% en 18 minutes.

LIoniq 5 peut également utiliser sa batterie pour dautres fonctions, vous permettant de brancher une prise standard pour alimenter un autre appareil, comme charger un ordinateur portable - ou, en cas durgence, recharger une autre voiture électrique.

Lintérieur minimaliste dispose de deux écrans, tous deux mesurant 12 pouces, répartis entre les fonctions conducteur et dinfodivertissement, avec une gamme complète de fonctions dassistant conducteur à bord également.

LIoniq 5 peut également être équipé dun toit solaire, qui, selon Hyundai, pourrait contribuer jusquà 2000 km de charge par an.

Le Hyundai Ioniq 5 arrive à un point important de lexpansion des véhicules électriques, assis dans une position qui sera probablement plus attrayante que lIoniq Electric et Kona Electric en offrant une grande taille. Cela ressemble à un rival naturel de la Ford Mustang Mach-E et de la BMW iX3.

Il y aura une édition spéciale de lancement du projet 45, au prix de 45 000 £ au Royaume-Uni, avec des réservations ouvertes immédiatement; il devrait être sur les routes à lété 2021, et dautres prix et modèles seront annoncés ultérieurement.

