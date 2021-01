Le Royaume-Uni est sur le point davoir le premier aéroport au monde pour les véhicules volants électriques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le concept de voiture volante nest pas nouveau, bien sûr, et si la plupart des `` voitures qui volent resteront un flot dambiance, il y a certainement un mouvement vers les futurs avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) qui, très probablement, rouleront personnes autour ou transportent des marchandises.

Des plans ont maintenant été soumis pour un aéroport pour accueillir des taxis volants et des véhicules de livraison autonomes à Coventry. Construit sur le site dun ancien parking près du stade Ricoh Arena, le projet a reçu une subvention gouvernementale de 1,2 million de livres sterling et devrait être disponible plus tard cette année.

Le site, qui sappellera Air-One, est développé par Urban Air Port en collaboration avec Hyundai. Le site aura une plate-forme datterrissage de 14 mètres de large mais ne prendra pas des acres de place - une fois que les véhicules atterrissent, ils peuvent être abaissés dans une installation en dessous.

Lempreinte physique dun port aérien urbain est 60% plus petite quun héliport traditionnel et un héliport peut être installé en quelques jours, émettre des émissions nettes de carbone zéro et peut être exploité complètement hors réseau si nécessaire - afin quils puissent être dans des endroits éloignés loin des sources d’électricité traditionnelles. Et ils peuvent être déplacés si nécessaire afin dêtre déployés dans des situations durgence par exemple.

La division Urban Air Mobility de Hyundai a choisi Urban Air Port pour laider avec les installations nécessaires au développement de son propre avion eVTOL. Hyundai prévoit de commercialiser ses avions dici 2028.

La NASA prédit que la mobilité urbaine-aérienne aux États-Unis à elle seule pourrait valoir jusquà 500 milliards de dollars américains (375 milliards de livres sterling) à court terme. Urban Air Port prévoit plus de 200 sites zéro émission dans le monde au cours des cinq prochaines années. Bien sûr, le principal avantage est labsence de pollution des nouveaux véhicules.

Écrit par Dan Grabham.