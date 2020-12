La nouvelle plate-forme de voitures électriques E-GMP de Hyundai soutiendra une montée en flèche des véhicules électriques au cours des prochaines années

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hyundai Motor Group a dévoilé une nouvelle plateforme de véhicules électriques importante qui sous-tendra 23 nouveaux modèles de voitures électriques au cours des 4 prochaines années. La nouvelle plate-forme, appelée E-GMP, sera utilisée par Hyundai et Kia.

Hyundai et Kia ont déjà connu le succès avec leurs modèles électriques, les Kia e-Niro et Hyundai Ioniq se révélant populaires. Le E-GMP donnera au groupe de construction automobile coréen une plate-forme dédiée et flexible sur laquelle construire de nouveaux modèles - avec la Hyundai Ioniq 5 qui devrait être le premier lancement.

E-GMP suit le modèle de ces plates-formes. Il est modulaire, emballe la batterie dans lespace au sol avec un refroidissement amélioré et une protection contre les collisions, tout en regroupant les composants - londuleur, le moteur et la transmission, dans un bloc peu encombrant.

Hyundai Motor Group affirme que vous obtiendrez une autonomie de 500 km à partir de lE-GMP - 310 miles - tandis quune nouvelle architecture électrique signifie quil prendra en charge une charge jusquà 350 kWh. Vous serez en mesure de charger à 80% en 18 minutes, tout en offrant également une alimentation réversible - de sorte que la batterie de la voiture puisse être utilisée pour alimenter dautres équipements, recharger un autre véhicule électrique ou rétablir lalimentation électrique.

Il y a aussi un passage de la traction avant sur les modèles Hyundai et Kia actuels à la traction arrière, avec loption de la transmission intégrale à deux moteurs. Hyundai affirme que lE-GMP sous-tendra un large éventail de types de carrosserie, y compris les berlines, les SUV et les types de crossover.

Bien que nous nayons pas encore vu quels seront tous ces types de véhicules, lannonce inclut le détail selon lequel lE-GMP peut être configuré pour les performances, avec un temps de 0 à 62 mph de 3,5 secondes possible.

Les premiers véhicules E-GMP seront lancés en 2021, déjà confirmé comme étant lIoniq 5 - une voiture compacte de style SUV, basée sur le concept Hyundai 45. Kia devrait également lancer un nouveau modèle sur la plate-forme en 2021.

Écrit par Chris Hall.