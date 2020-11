Hyundai Kona Electric fait peau neuve, mais conserve son impressionnante autonomie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Hyundai Kona est lune des meilleures voitures électriques sur la route. La raison en est simple: il offre une grande autonomie pour le prix, tout en étant également soutenu par une conception et un système qui donnent limpression quil a dabord été conçu comme un véhicule électrique.

Il y a un nouveau design tweak qui est parti un peu Tesla, avec un nouveau nez fermé qui crie "Je suis électrique!" à toi. Auparavant, il y avait encore un insert à lavant de la voiture qui était une gueule de bois de lancienne calandre sur la version à combustion de cette voiture.

Il y a des ajustements à la fois à lextérieur et à lintérieur, mais cela ressemble toujours (principalement) à un Hyundai Kona. À lintérieur, il y a plus de changement, les choses semblent un peu plus modernes tandis que lesthétique générale est conservée.

Le grand changement est le passage à un écran de pilote numérique approprié, ce qui signifie quil offrira probablement plus de personnalisation quauparavant, alors quil y aura toujours loption dun écran central de 10,25 pouces, avec un écran de 8 pouces comme la norme.

Il prend en charge une large gamme de connectivité, capable de télécharger des éléments tels que les données de trafic chaque mois pour pouvoir tracer plus précisément les itinéraires, tout en offrant également Apple CarPlay et Android Auto pour prendre en charge ces systèmes basés sur des smartphones. Lorsque nous avons examiné le modèle 2018 , nous avons commenté que la technologie intérieure se sentait étrangement démodée et, espérons-le, cela permettra de résoudre ce problème mineur.

1/5 Hyundai

Mais les détails importants concernent la conduite. Ici, en réalité, il ny a pas eu de changement. Le Kona électrique sera toujours disponible avec un choix de capacités de batterie - 64kWh ou 39,2kWh - avec un 484 km (300 miles) ou 305 km (198 miles) respectivement.

La plus grande batterie a un moteur de 150 kW, ce qui signifie quelle fera 0-62 mph en 7,9 secondes, tandis que la plus petite a un moteur de 100 kW, réduisant laccélération à 9,9 secondes. Les deux ont un couple de 395Nm, cependant, pour cette vitesse dynamique hors ligne pour laquelle les voitures électriques sont connues.

Le nouveau Kona Electric se chargera jusquà 100 kW, ce qui portera cette batterie plus grande à 80% en 47 minutes, ce qui signifie que vous bénéficiez dune grande autonomie en peu de temps sur le chargeur .

La prise CCS est toujours à lavant de la voiture, tandis quil existe une prise en charge optionnelle pour une charge CA triphasée de 10,5 kW, ou le 7,2 kW standard que certains obtiendront dun point de charge à domicile.

Le prix na pas été annoncé et nous navons pas de confirmation de quand et où elle sera disponible, mais cette voiture a été populaire en Europe, nous nous attendons donc à la voir en vente et sur les routes en 2021.

Écrit par Chris Hall.