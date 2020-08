Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hyundai a annoncé quelle prenait son nom Ioniq et en faisait une marque dédiée à ses véhicules électriques.

Le nom Ioniq a été utilisé pour la première fois pour le lancement en 2016 du modèle EV de Hyundai qui proposait des groupes motopropulseurs électriques ou hybrides dans la même carrosserie ( mis à jour par la suite en 2019 ) - mais assume désormais une position plus significative dans la stratégie de dénomination de lentreprise.

Hyundai nannonce pas seulement un remaniement de sa marque, il étoffe également ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours des prochaines années, avec une nouvelle approche numérique qui va nous donner les Ioniq 5, 6 et 7 alors que lentreprise renforce son engagement aux véhicules électriques à batterie.

Hyundai a déjà une assez bonne feuille de route à cet égard - lIoniq est lun des véhicules électriques les plus abordables sur la route et nous en voyons certainement beaucoup. Pendant ce temps, le Kona Electric est lun de nos modèles électriques préférés, atteignant des points de gamme, de prix et de spécifications importants.

Nous ne savons pas encore exactement comment ces modèles sintègrent dans la nouvelle marque Ioniq, mais nous savons ce que Hyundai a à venir au cours des prochaines années.

La nouvelle stratégie numérique verra des nombres impairs pour les SUV et des nombres pairs pour les «berlines» ou les berlines comme nous pourrions les appeler au Royaume-Uni. Hyundai a déjà partagé les détails de quelques-uns de ces modèles.

LIoniq 5 sera basé sur le concept Hyundai 45 qui a été présenté à lIAA en 2019. Cest un véhicule utilitaire compact - CUV - qui doit être livré en 2021. Nous pensons quil perdra un certain nombre des caractéristiques de style lounge du concept véhicule pour devenir d’autant plus conventionnel. Il peut même remplacer le Kona Electric, mais ce nest que spéculer. Ce modèle aurait déjà été repéré lors des tests, selon Autocar .

La Ioniq 6 sera une berline / berline basée sur le concept Prophecy qui a été dévoilé plus tôt en 2020. La Ioniq 6 devrait être lancée en 2022. Nous nous attendons à ce quune partie de ce profil aérodynamique reste - ce modèle est susceptible de pousser les performances un peu plus basé sur le concept.

Enfin, Hyundai aligne le Ioniq 7. On dit quil sagit dun gros SUV. Il ny a pas de concept pour ce modèle, mais gardez les yeux sur les annonces au cours des deux prochaines années pour avoir une idée de la direction que prend ce modèle. Ce nest pas attendu avant 2024.

Tous les nouveaux modèles seront basés sur la plateforme E-GMP.

Écrit par Chris Hall.