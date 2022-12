Sony et Honda présentent leur premier projet commun de voiture au CES

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La société formée par Sony et Honda - Sony Honda Mobility - présentera son premier projet au CES 2023 en janvier.

Elle a posté une brève vidéo teaser sur YouTube [ci-dessus], ainsi qu'un tweet du compte de la société soulignant la première de sa " révélation mondiale " lors de la conférence de presse de Sony au CES le mercredi 4 janvier.

Découvrez la révélation mondiale lorsque Sony Honda Mobility montera sur scène lors de la conférence de presse de Sony au #CES23



Quelle est la suite des événements ? Regardez notre filmhttps://t.co/IIq2QAQFXD



A bientôt !#Sony #Honda #Sonyhondamobility #FutureSony pic.twitter.com/bXvfrPbRbb- Sony Group - Global (@SonyGroupGlobal) 20 décembre 2022

La nouvelle société commune a été créée au printemps 2022 et sera dédiée à la construction de véhicules électriques. Honda concevra et fabriquera les voitures elles-mêmes, tandis que Sony fournira la plateforme de service et de divertissement.

Il a récemment été révélé que cette plateforme comprendra des systèmes de musique, de cinéma et de jeux embarqués, voire même du matériel PlayStation 5.

Les véhicules se situeront dans la gamme Tesla, selon le président de la société, Izumi Kawanishi : "Sony possède des contenus, des services et des technologies de divertissement qui font bouger les gens. Nous adaptons ces atouts à la mobilité, et c'est là notre force face à Tesla", a-t-il déclaré.

La vidéo teaser ne montre qu'un bref aperçu d'une partie du capot, nous ne savons donc pas vraiment à quoi nous attendre. Cependant, Pocket-lint sera au CES début janvier pour vous en dire plus.

