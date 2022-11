Les futures voitures électriques Honda pourraient être équipées d'une console de jeu PS5.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Honda et Sony ont annoncé en mars dernier la création d'une coentreprise dans le but de construire ensemble les futurs véhicules électriques. Aujourd'hui, il semble que leurs projets pourraient inclure du matériel de jeu PlayStation 5 dans leurs systèmes de divertissement.

Sony Honda Mobility, le nom de la nouvelle entreprise, prévoit de commercialiser sa première voiture en 2025. Honda sera chargé de la conception et Sony de la plateforme de services et de divertissement. Outre les jeux, l'objectif est de se concentrer sur la musique et les films pour offrir une expérience embarquée de premier ordre.

"Sony possède des contenus, des services et des technologies de divertissement qui font bouger les gens. Nous adaptons ces actifs à la mobilité, et c'est là notre force face à Tesla", a déclaré le président de la société, Izumi Kawanishi (selon VGC).

Il a ajouté qu'il est techniquement possible d'intégrer la technologie PS5 dans une plateforme d'infodivertissement.

Nous n'avons pas encore eu un aperçu de la voiture conceptuelle de la coentreprise. Cependant, Honda a récemment dévoilé son SUV électrique Prologue qu'elle prévoit de lancer en 2024. Cela pourrait nous donner une idée de ce à quoi nous devons nous attendre.

Il arbore des lignes épurées et un design "néo-rugueux", qui s'inspire quelque peu du Honda CR-V de 2023. Sur le plan intérieur, il y aura un écran de 11 pouces pour l'entraînement et un écran d'infodivertissement de 11,3 pouces au milieu du tableau de bord.

Écrit par Rik Henderson.