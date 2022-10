Le SUV électrique Honda Prologue confirmé pour un lancement en 2024

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le premier SUV entièrement électrique de Honda entrera en production pour une commercialisation en 2024.

Le Honda Prologue a été évoqué pour la première fois en mai de cette année, mais le design final a maintenant été révélé par la firme automobile japonaise, ainsi que la confirmation qu'il arrivera sur les routes américaines dans un peu moins de deux ans.

Honda lancera d'abord un CR-V hybride qui sera le "véhicule d'accès" au Prologue. Le SUV à batterie au style épuré et "néo-rusé" suivra ensuite.

"Nous n'allons pas attendre jusqu'en 2024 pour attirer les acheteurs de VE, car nous voyons une progression naturelle pour un client du CR-V vers Prologue, avec sa taille légèrement plus grande, son intérieur plus spacieux et sa tenue de route performante", a déclaré le vice-président d'American Honda, Gary Robinson.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Nous allons soutenir cette transition dès maintenant en mettant en place des stratégies intelligentes avec le CR-V hybride, qui permettront à nos clients de passer à un VE."

Plus de détails sur le Honda Prologue seront publiés dans les mois à venir. Pour l'instant, nous savons qu'il sera équipé de roues de 21,8 pouces et sera disponible dans une couleur extérieure exclusive North Shore Pearl.

Il sera environ 8 pouces plus long et 5 pouces plus large que le CR-V 2023 et disposera d'un tableau de bord entièrement numérique de 11 pouces. Il y aura également un écran d'info-divertissement de 11,3 pouces.

Les meilleures voitures électriques 2022 : Les meilleurs véhicules à batterie disponibles sur les routes britanniques. Par Chris Hall · 17 Juin 2022 Consultez notre liste des meilleures voitures électriques disponibles à l'achat. Les meilleures voitures à batterie adaptées aux routes

Il n'a pas encore été révélé si le Prologue sera également disponible en dehors de l'Amérique du Nord.

Écrit par Rik Henderson.