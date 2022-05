Photo officielle du SUV électrique Honda Prologue

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honda a publié une image et quelques détails sur le SUV électrique qu'il prévoit de lancer en 2024.

Le Honda Prologue est développé conjointement avec GM et, pour l'instant, il n'est prévu que pour le marché américain.

Il s'agit du premier modèle Honda conçu principalement à l'aide de la technologie de visualisation RV. Ses lignes simples et épurées et son empattement long lui confèrent un look à la fois classique et moderne.

"Nous avons annoncé un plan il y a deux ans, positionné comme une stratégie intelligente, pour co-développer un véhicule électrique avec GM", a déclaré le vice-président des ventes automobiles de Honda, Mamadou Diallo.

"Ce qui en résultera n'est pas seulement un processus plus efficace, mais un nouveau véhicule très beau, le Honda Prologue."

Honda a récemment révélé qu'elle espère sortir 30 nouveaux véhicules électriques d'ici 2030, dont certains seront réservés aux États-Unis, d'autres au marché mondial.

Elle développe également sa plateforme matérielle et logicielle Honda e : Architecture qui sera adoptée dans les futurs véhicules d'ici 2026.

D'ici 2027, elle prévoit de lancer une nouvelle série de "VE abordables", ce qui laisse penser que la Prologue se situera dans le haut de l'échelle des prix.

Peu d'autres détails sur la future voiture sont disponibles pour le moment. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.