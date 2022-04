Honda prévoit de commercialiser 30 VE dans le monde d'ici 2030

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honda s'est engagé à électrifier ses futurs véhicules en annonçant son intention de lancer 30 nouveaux véhicules électriques d'ici la fin de la décennie.

Ces véhicules seront commercialisés dans différentes régions du monde et comprendront des voitures et des fourgons électriques commerciaux et personnels. Il y aura également quelques SUV électriques de taille moyenne à grande d'ici 2024.

Ces SUV seront construits conjointement avec GM aux États-Unis et commercialisés sous les marques Honda (un tout nouveau SUV Prologue) et Acura.

Le constructeur développe également son architecture Honda e : Architecture pour les futurs véhicules. Cette plateforme matérielle et logicielle sera adoptée à partir de 2026.

"Honda prévoit de lancer 30 modèles de VE dans le monde d'ici 2030, avec une gamme complète allant des mini-VE à usage commercial aux modèles de classe phare, et Honda prévoit un volume de production de plus de 2 millions d'unités par an", est-il indiqué dans un communiqué.

Honda a égalementannoncé récemment un partenariat avec Sony pour la création de véhicules électriques. La firme automobile japonaise fournira l'expertise en matière de conception, tandis que Sony s'occupera de la plate-forme de service.

Les voitures qui en résulteront seront commercialisées sous une marque commune distincte, créée par les deux sociétés.

Honda prévoit certainement d'être prêt pour l'interdiction des ventes de nouvelles voitures à essence et diesel qui entrera en vigueur au Royaume-Uni en 2030.

Écrit par Rik Henderson.