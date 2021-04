Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest la période de lannée du Salon de lautomobile de Shanghai, qui, pour Honda, est loccasion de montrer une fois de plus son tout nouveau HR-V e: HEV déjà annoncé. Et comme excuse pour nous pour embellir vos yeux avec une galerie dimages du nouveau crossover hybride.

Présenté comme le lancement européen du véhicule, le HR-V est une refonte totale du crossover de taille moyenne, incorporant le système hybride e: HEV - comme vu pour la première fois dans la Honda Jazz uniquement hybride (enfin, cest dans lUE en tous cas).

Le système e: HEV est important car il utilise principalement le moteur électrique à bord comme force motrice principale, le moteur de 1,5 litre faisant office de générateur en cas de besoin (et nintervenant que pour les commandes pied-au-sol lorsque la puissance est maximale. est nécessaire) pour fournir un entraînement aussi efficace que possible.

Le HR-V e: HEV - qui sera mis en vente à la fin de 2021, avec des livraisons prévues en 2022 - a la même empreinte que son prédécesseur, mais une réingénierie intelligente a ouvert un espace supplémentaire de 35 mm pour les passagers arrière pour un meilleur dégagement pour les jambes. Lespace de chargement configurable est toujours aussi énorme - assez grand pour accueillir quelques vélos de montagne si vous laissez tomber ces sièges arrière.

À lavant, pendant ce temps, le dernier HR-V apporte un système dinfodivertissement mis à jour; Lécran tactile intégré sur le tableau de bord a été "encore développé pour minimiser les interférences", affirme Honda, avec des raccourcis supplémentaires, moins de couches de menu et une réponse améliorée. Il existe également la connectivité Apple CarPlay et Android Auto - la première sans fil.

Pour nous, cependant, cest lextérieur qui montre le plus de progrès: cette barre lumineuse arrière pleine largeur à larrière; la gamme complète de lumières LED tout autour du véhicule; et un flux de mouvements vers lavant beaucoup plus contemporain des lignes du corps que son prédécesseur .

Il ny a pas encore de mot sur les prix, mais avec Honda permettant aux clients dinscrire leur intérêt à l aide dun formulaire en ligne, nous sommes sûrs que cela sera annoncé sous peu.

Écrit par Mike Lowe.