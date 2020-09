Honda présente son concept de SUV électrique à deux portes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honda a utilisé le salon automobile annuel de Pékin pour montrer un véhicule concept qui nest pas si loin de ce quil dit avoir du sens pour le marché dans un avenir proche, du moins en Chine - un SUV tout électrique avec deux portes et un tas de lintelligence intégrée.

Cest un look intrigant, cest sûr, avec un corps trapu qui dément le fait que ce nest pas du tout le plus gros véhicule. Honda dit que la voiture est une conception qui devrait préfigurer un modèle qui arrivera en premier en Chine, bien quil ny ait aucune indication dun calendrier sur ce processus.

La révélation est mince sur les détails au-delà de ce regard sur une conception potentielle, comme vous pouvez vous y attendre, mais Honda a dit quil sattendrait à expédier le véhicule avec la prochaine génération de son "ADAS omnidirectionnel", un système de capteurs avec caméras et radar qui peut offrir une assistance à la conduite basée sur la détection dobstacles et plus encore.

Pendant ce temps, Honda Connect, son service de liaison de smartphone et dassistant vocal, serait également inclus et mis à niveau, pour une conduite intelligente et connectée.

Deux portes sur un SUV ne sont pas nécessairement totalement sans précédent, mais ce nest pas un look qui a trop fleuri en Europe et en Amérique ces derniers temps, il nest donc pas surprenant que Honda lance cela plus fortement vers la Chine. Cependant, bien que la voiture reste un concept, il ne fait aucun doute que des variantes à quatre portes pourraient être dans le pipeline, ce qui pourrait être mieux reçu par le marché plus large.

Écrit par Max Freeman-Mills.