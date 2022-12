Waze est maintenant intégré à votre voiture, si vous avez la bonne.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a annoncé que Waze, l'application de navigation populaire pour iPhone et Android, est désormais disponible dans certaines voitures sans avoir besoin d'un téléphone.

Auparavant, l'utilisation de Waze nécessitait qu'un téléphone soit connecté via CarPlay ou Android Auto, mais plus maintenant. Selon Google, certaines personnes peuvent désormais se connecter au système d'infodivertissement de leur voiture et lancer directement Waze - plus besoin de câbles ou de stations d'accueil.

Il y a, comme vous l'avez probablement déjà deviné, quelques inconvénients. La première est que Waze n'est disponible que dans les voitures qui ont Google intégré, ce qui limite légèrement les choses. En fait, Google indique que Waze n'est disponible que pour les conducteurs des nouveaux véhicules électriques Renault Austral Hybrid et Renault Megane E-Tech en Europe. Toutefois, d'autres véhicules seront vraisemblablement mis en ligne d'ici un an environ.

"L'intégration de la navigation, des itinéraires et des alertes en temps réel de Waze à l'écran des véhicules Renault permet de simplifier et de fluidifier l'expérience de conduite", déclare Aron Di Castro, directeur du marketing et des partenariats chez Waze. "Nous sommes impatients d'apporter cette excellente expérience de conduite à davantage d'utilisateurs à travers le monde en 2023."

Pour ce qui est de la mise en place de l'expérience Waze, Google indique que les utilisateurs " peuvent facilement télécharger Waze for OpenR link soit directement depuis Google Play dans leur véhicule Renault, soit depuis leur application mobile My Renault ". Les utilisateurs existants de Waze pourront se connecter à l'aide de leurs identifiants, tandis que ceux qui recommencent à zéro peuvent également s'inscrire pour un nouveau compte si nécessaire.

Écrit par Oliver Haslam.