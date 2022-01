Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors du CES 2022 à Las Vegas, Google a annoncé davantage de fonctionnalités Android pour les voitures, notamment un moyen de se connecter sans fil.

L'un des plus gros problèmes avec Android Auto est que vous ne pouvez pas l'utiliser sans fil, même avec Bluetooth, car peu de voitures prennent en charge Android Auto sans fil en usine. Donc, vous deviez brancher votre téléphone. Mais maintenant, vous pouvez obtenir un dongle de Motorola qui vous permettra d'utiliser Android Auto sans fil.

Le Motorola MA1, disponible au prix de 90 $ à partir du 5 janvier 2022, s'associe à votre téléphone via Bluetooth, puis transmet les données via le Wi-Fi 5Ghz. Il se connecte automatiquement et vous permet de projeter Android Auto sans fil via un port USB de votre voiture. Il a même un tampon collant pour que vous puissiez le monter sur votre tableau de bord. N'oubliez pas que, puisque votre téléphone ne sera pas branché, il ne se rechargera pas lorsque vous utiliserez des cartes ou écouterez de la musique via l'écran de votre voiture.

Ce n'est pas le premier produit tiers qui peut ajouter une prise en charge sans fil aux véhicules existants, mais c'est le premier que Google met en avant.

Outre le MA1, Google a annoncé son intention d'étendre sa fonction de clé de voiture numérique qui vous permet de déverrouiller votre voiture, de la démarrer et de partager une clé numérique avec un ami ou un être cher à l'aide de votre téléphone Android. Il a d'abord été lancé dans certains véhicules BMW. Désormais, Google a déclaré que davantage de smartphones pourront utiliser la méthode d'entrée sans clé. Plus tard cette année, les téléphones dotés de la technologie Ultra-Wideband (UWB) peuvent devenir votre clé sur les véhicules pris en charge.

D'autres voitures devraient proposer Android Auto en 2022, mais Google n'a pas précisé lesquelles. Les constructeurs automobiles comme Polestar , Volvo Cars et General Motors livrent déjà des voitures avec la technologie de Google intégrée directement dans leur système d'infodivertissement. De nouvelles applications Android arrivent également, notamment la navigation hors ligne de Sygic et Flitsmeister, des applications de stationnement telles que SpotHero et ParkWhiz et des applications de chargement telles que ChargePoint et PlugShare.

Google s'associe également à Lyft et Kakao Mobility pour ajouter leurs applications de conducteur à Android Auto, afin que les conducteurs puissent accepter les trajets depuis l'écran de leur voiture.

Enfin, Volvo sera le premier à proposer des actions à distance et YouTube intégré.

Ainsi, avec n'importe quel appareil compatible avec Google Assistant, vous pourrez demander à Google Assistant de réchauffer ou de refroidir votre véhicule Volvo et même de le verrouiller et de le déverrouiller, le tout sans avoir à sortir du garage. Et, plus tard cette année, vous pourrez lire des vidéos de YouTube sur l'écran de votre voiture lorsque vous êtes garé.