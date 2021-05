Google lancera sa clé de voiture numérique à lautomne 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a confirmé quil proposerait des services de clé de voiture numérique et quils seraient disponibles à partir de lautomne / automne 2021.

Annoncée lors de Google I / O 2021 , la clé de voiture numérique offrira une expérience similaire à Apple CarKey annoncée à la WWDC 2020 et disponible depuis iOS 13.

Le système Google utilisera les technologies NFC et UWB ( ultra-large bande ) pour lauthentification et le déverrouillage et pour sassurer que le système est sécurisé.

Bien sûr, la voiture que vous essayez de déverrouiller doit être prise en charge et Google a confirmé que cela fonctionnera sur certains modèles BMW - ce nest pas un hasard si BMW a été le premier à prendre en charge léquivalent dApple.

Digital Car Key offre une gamme de fonctionnalités pratiques. Parce quil utilise UWB, il est plus sécurisé que les télécommandes radio traditionnelles qui offrent un déverrouillage mains libres, car la portée est beaucoup plus précise et vous ne pouvez pas utiliser dattaques de relais pour déverrouiller à distance une voiture.

Digital Car Key signifie également que vous pouvez «prêter» votre clé à quelquun dautre, vous permettant ainsi daccéder temporairement à votre voiture.

Bien sûr, si vous souhaitez utiliser UWB, vous devrez également avoir un téléphone qui offre UWB et actuellement dans lespace Android, il ny a pas beaucoup de modèles qui le font - ce nest quune poignée de téléphones Samsung.

Google a confirmé que cela fonctionnerait sur les appareils "sélectionnés Pixel", un indice solide que nous allons obtenir UWB dans un futur Pixel, probablement le Pixel 6 supposé.

Le moment de la disponibilité du service suggère que vous devrez obtenir ce Pixel 6 sous Android 12 pour obtenir la clé de voiture numérique, mais nous garderons loreille au sol et vous mettrons à jour à mesure que nous en apprendrons plus.

Écrit par Chris Hall.