Comment accéder facilement aux jeux de voiture avec Android Auto

(Pocket-lint) - Google a récemment annoncé six mises à jour pour les utilisateurs dAndroid , notamment la possibilité de jouer à des jeux dans votre voiture avec Android Auto. Google a présenté cette fonctionnalité comme quelque chose didéal pour les longs trajets, car les jeux peuvent vous aider à vous divertir, vous et vos passagers. Voici comment y accéder facilement.

Android Auto ajoute des jeux comme Trivia Crack, Jeopardy !, Song Quiz et Googles Own Are You Feeling Lucky?

Ceux-ci sont considérés comme des jeux activés par la voix, ils sont donc accessibles via lassistant de Google avec une commande vocale rapide. Dites simplement à lAssistant Google: "Ok Google, joue à un jeu." (Pour appeler lAssistant, vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton de commande vocale sur votre volant ou sélectionner le micro.) Dans tous les cas, vous pouvez également demander à Google de jouer à un jeu spécifique, tel que Trivia Crack.

Ces expériences de jeu sont probablement très similaires aux jeux à commande vocale inclus sur les écrans et haut-parleurs intelligents de l Assistant Google .

Google a déclaré que les jeux à commande vocale dAndroid Auto seraient disponibles «dans les prochains jours» sur les smartphones et les voitures compatibles.

Voici quelques autres mises à jour Android annoncées par Google aux côtés des jeux Android Auto en février 2021:

Écrit par Maggie Tillman.