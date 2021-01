Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google cherche à faire bouger les choses avec un grand changement vers Android Auto , selon un nouveau rapport. Bogdan Popa dAuto Evolution , citant le code dans les versions actuelles dAndroid Auto, a affirmé que janvier 2021 verrait la publication dune mise à jour massive du système dinfodivertissement avec «plusieurs fonctionnalités notables».

Google et Apple se disputent la domination de la technologie embarquée, avec Android Auto et Apple CarPlay , respectivement. Les deux systèmes vous permettent dutiliser votre téléphone pour asservir lécran de votre voiture pour une vue familière, remplie des applications que vous connaissez et offrant un assistant vocal qui fonctionne réellement. Des deux, Android Auto est généralement plus progressif. Apple CarPlay a tendance à être plus joli, mais Android Auto est plus flexible, offrant à la fois des versions embarquées et sur appareil , des choix de navigation et une prise en charge déléments tels que les boutons embarqués.

Cependant, avec Android Auto 6.0, Google prévoit dajouter de nouvelles fonctionnalités clés qui aideront son système dinfodivertissement à mieux rivaliser avec CarPlay dApple.

Par exemple, il inclura très probablement la prise en charge des fonds décran, une fonctionnalité sur laquelle Popa a déclaré que Google travaillait depuis 2019. Cela signifie que vous pourrez sélectionner un nouvel arrière-plan pour Android Auto sur votre unité principale. Google offrirait un choix dimages préchargées. Gardez à lesprit quApple permet également aux utilisateurs de sélectionner un fond décran différent sur CarPlay.

Google prévoit également dajouter des raccourcis Google Assistant afin que vous puissiez effectuer des tâches mains libres, telles que la possibilité de créer des automatisations épinglées sur lécran daccueil. LAssistant Google pourrait ensuite exécuter une série dactions en appuyant sur une icône. En fait, les routines de lassistant devraient arriver sur Android Auto. Android Auto 6.0 peut également inclure un avertissement VPN indiquant que lapplication est bloquée, et certaines unités de tête peuvent avoir une icône décran daccueil pour quitter Android Auto.

Poppa a déclaré quAndroid Auto 6.0 devrait être mis en service dans quelques semaines.Nous vous informerons donc de toutes les dernières fonctionnalités disponibles au fur et à mesure que Google les confirme.

Écrit par Maggie Tillman.