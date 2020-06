Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le nouveau système de navigation par satellite de Garmin ressemble parfaitement à ces escapades en camping que nous devons tous bâillonner dès que possible ou nous résigner étant donné la difficulté de planifier des voyages internationaux en ce moment.

Le Camper 890 est peut-être un système de navigation par satellite, mais il appartient à une autre catégorie des anciens écrans tactiles maladroits auxquels beaucoup dentre nous sont habitués - il possède un écran tactile étincelant de 8 pouces qui peut être orienté en mode portrait ou paysage.

Cela signifie quil ne faut pas plisser les yeux sur lécran de la carte ou avoir du mal à appuyer sur licône ou le bouton à droite de lécran, un autre ensemble de fantômes de lancien temps des navs satellites. Cela signifie également quil est plus grand que presque nimporte quel écran de smartphone, un avantage clé sur le marché actuel.

Le Camper 890 est livré avec des options de montage pour vous assurer que vous pouvez facilement le fixer à nimporte quel morceau de votre tableau de bord, que ce soit une ventouse sur le pare-brise ou un support vissé.

Lorientation camping de lappareil signifie quil est parfait pour les camping-cars et les mobile homes, en particulier. Il peut prendre en compte le poids et la taille de votre camping-car ou de votre remorque lors de la planification de litinéraire, vous évitant ainsi de traverser des ponts dangereux ou des zones basses.

Il peut également vous aider à sélectionner votre destination comme un guide de voyage pratique, en filtrant les campings selon des critères tels que les douches sur place, laccès Internet et bien dautres. Cela le rend idéal pour ceux qui veulent décider de leur itinéraire à la volée mais qui veulent encore un peu de certitude sur le chemin.

Le 890 a même lassistant vocal de Garmin à bord pour les appels et les instructions mains libres, ce qui le rend encore plus sûr à utiliser lors des déplacements. De plus, la synchronisation avec lapplication Drive de Garmin offre le mélange de contrôle le plus complet.

Si cela ressemble à un ensemble de fonctionnalités impressionnant (et cest le cas), il a un prix - Garmin lance lappareil ce mois-ci avec un prix public conseillé de 479,99 £ ou 499,99 $.