Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ford travaille sur des feux de circulation intelligents connectés pour aider les services d'urgence à intervenir plus rapidement en cas d'incident.

Les feux peuvent passer au vert lorsqu'une ambulance, un camion de pompiers ou un véhicule de police se trouve à proximité et est en état d'intervention d'urgence. Cela ouvre non seulement un itinéraire plus clair pour le service respectif, mais aide également à prévenir les accidents qui pourraient survenir lorsqu'un intervenant doit traverser un feu rouge.

Le test a eu lieu à Aix-la-Chapelle, dans l'ouest de l'Allemagne, avec huit feux de circulation connectés consécutifs installés sur une route, et trois autres juste à l'extérieur de la ville.

Une voiture hybride rechargeableFord Kuga était équipée d'unités de communication embarquées et servait d'ambulance dans le scénario d'essai. Il a envoyé des signaux à chaque feu de circulation à son approche et a également noté les informations de synchronisation lorsque les feux sont passés du rouge au vert et vice-versa.

La technologie de régulateur de vitesse adaptatif de Ford a également été utilisée dans le véhicule, ce qui a automatiquement ralenti son approche à chaque feu.

Cette technologie pourrait également être utilisée pour des scénarios de gestion du trafic plus généraux, affirme Ford, ce qui pourrait réduire la congestion en envoyant des informations de synchronisation rouge-vert aux véhicules qui s'approchent régulièrement.

"Qu'il s'agisse d'un camion de pompiers assistant à un incendie ou d'une ambulance en route vers un accident, la dernière chose que l'on souhaite, c'est que ces conducteurs soient pris parmi d'autres véhicules en attendant que les lumières changent", a déclaré Martin, ingénieur de recherche chez Ford. Sommer.

L'application TomTom Go Navigation est une application de navigation mobile haut de gamme pour tous les conducteurs Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Cette application brillante est le moyen idéal pour naviguer pendant que vous conduisez.

Écrit par Rik Henderson.