(Pocket-lint) - Avec la Ford Mustang Mach-e déjà sur les routes, la société a clarifié davantage de détails concernant ses plans électriques à venir.

Ford a annoncé un grand changement dans l'entreprise : Ford Model e est le parapluie qui couvre les véhicules de tourisme électriques, Ford Blue est l'activité de combustion, tandis que Ford Pro couvre le côté commercial (fourgonnettes).

Passant aux détails de la nouvelle annonce, Ford a confirmé qu'il construirait un nouveau multisegment électrique de taille moyenne en 2023 dans son usine de production de Cologne, en Allemagne.

Ford ne dit rien sur ce nouveau modèle, mais dit que d'autres seront annoncés vers la fin de 2022.

La société a également confirmé qu'il y aura une version électrique de sa voiture la plus vendue en Europe, la Ford Puma. Cela arrivera sur les routes en 2024. Jusqu'à présent, Ford a vendu plus de 130 000 modèles Ford Puma en Europe, donc cela devrait toucher le marché de masse de manière considérable.

Ford a confirmé qu'il construira un deuxième multisegment, qu'il appelle un multisegment sportif, en 2024. Que ce soit une version coupé du véhicule mentionné ci-dessus ou quelque chose de complètement nouveau, reste à voir.

En conséquence, Ford a annoncé que le Ford Ecosport serait abandonné.

Sur le plan commercial, Ford Pro a confirmé qu'il lancerait un nouveau Transit Custom d'une tonne et un Tourneo Custom électrique en 2023, suivis du Transit Courier et du Tourneo Courier en 2024.

Cela signifie que d'ici 2024, Ford disposera d'une gamme de neuf modèles électriques différents dans les branches passagers et commerciales, avec un objectif de plus de 600 000 véhicules électriques vendus d'ici 2026.

Il y a certainement plus à venir sur cette histoire et nous pouvons nous attendre à en entendre plus vers la fin de 2022.

Écrit par Chris Hall.