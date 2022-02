Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Ford Motor Company teste un système d'alerte intelligent du conducteur qui pourrait aider les propriétaires de voitures à identifier plus rapidement les dangers autour de leurs véhicules.

Il utilise différents sons artificiels, tels que des bruits de pas et des sonnettes de vélo, et des haut-parleurs spécifiques placés dans la voiture pour alerter les conducteurs de la direction et du type de danger. Cela pourrait aider à prévenir les collisions accidentelles avec les piétons et les cyclistes.

"Les tonalités d'avertissement d'aujourd'hui informent déjà les conducteurs lorsqu'ils doivent faire attention et être vigilants. La technologie de demain pourrait nous alerter à la fois sur la nature exacte du danger et sur sa provenance", a déclaré Oliver Kirstein, ingénieur logiciel chez Ford Sync.

Les capteurs et le logiciel du système peuvent non seulement détecter quand quelque chose se trouve à proximité, mais aussi le type d'obstacle. Il utilise ensuite les algorithmes pour projeter le son correct à travers l'un des haut-parleurs surround placés dans l'habitacle de la voiture.

Les tests de Ford sur les alertes audio directionnelles ont jusqu'à présent prouvé qu'ils identifiaient correctement le danger 74 % du temps. Les alertes de pas en particulier semblaient être efficaces, les participants répondant positivement dans des scénarios réels sur la piste d'essai.

Les ingénieurs veulent maintenant pousser le test plus loin et cherchent à améliorer le système pour inclure l'audio 3D spatial pour un tracé de localisation plus précis.

Écrit par Rik Henderson.