Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour promouvoir un moteur de caisse électrique quelle a commencé à vendre, Ford a construit une version entièrement électrique de sa camionnette F-100 de 1978.

Il sagit dun véhicule concept unique que vous ne pouvez pas acheter. Mais Ford la présenté au salon de la Specialty Equipment Market Association (SEMA) à Las Vegas - un événement annuel pour les fournisseurs de pièces de rechange, les constructeurs sur mesure et les amateurs - pour présenter son "moteur Eluminator e-crate". Doté de 281 chevaux et de 317 livres-pied de couple, le moteur électrique coûte 3 900 $. Le F-100 repensé de Ford en contient deux pour un total de 480 chevaux et 634 livres-pied de couple.

Pour référence, cest la même chose que la Mustang Mach-E GT Performance haut de gamme.

Bien quil soit assez clairement conçu comme un camion classique, le F-100 électrique présente de nombreuses commodités modernes exposées à la SEMA. Il y a un écran tactile portrait de 15 pouces sur le tableau de bord, un écran conducteur de 10,2 pouces et un coffre avant sous le capot. Cest un mélange parfait de vintage et de futuriste.

Ford COMMODITéS MODERNES

Il est regrettable que Ford nait pas lintention de mettre le camion sur le marché, étant donné quil est très tendance en ce moment davoir votre propre esthétique, de votre téléphone à vos vêtements. Pourquoi pas les véhicules aussi ? Nous avons pu constater une énorme demande de camions et de voitures très stylisés, en particulier ceux fonctionnant avec des moteurs entièrement électriques.

À lheure actuelle, Ford nest prêt à vous vendre quun moteur de caisse électronique. À terme, il espère toutefois offrir tout ce dont vous avez besoin pour une rénovation EV, comme des batteries.