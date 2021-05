Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ford a annoncé le nom de sa camionnette électrique . Appelé le F-150 Lightning, il devrait être dévoilé en mai lors dun événement au Michigan.

Lémission entière sera diffusée en direct. Voici comment vous pouvez le regarder par vous-même, ainsi que tout ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Le F-150 de Ford est lun des camions les plus vendus aux États-Unis, et cest pourquoi la version électrique est très attendue. Ford fait de la révélation un gros problème, en la diffusant sur plusieurs plates-formes et en organisant même 18 événements en personne à travers le pays, y compris à Times Square et à Las Vegas.

Le camion électrique fera ses débuts à 21h30 HAE le 19 mai 2021. Voici les différentes époques à travers le monde:

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 11 Peut 2021

New York: 21h30

Californie: 18h30

Londres: 2h30 (20 mai)

Paris: 3h30 (20 mai)

Berlin: 3h30 (20 mai)

New Delhi: 7h (20 mai)

Tokyo: 10h30 (20 mai)

Hong Kong: 9h30 (20 mai)

Lévénement sera diffusé en direct à partir du profil Facebook de Ford, de la chaîne YouTube et de Twitter . Nous espérons intégrer le flux ici lorsquil sera disponible.

Jusquà présent, Ford na annoncé que quelques détails sur le F-150 Lightning, tels que les configurations à deux moteurs, la génération dénergie mobile, les options dassistance au conducteur «mains libres» et les mises à jour logicielles en direct. On sattend à ce que Ford dévoile non seulement son camion électrique et confirme plus de détails lors de lévénement, mais jouera également sa marque Lightning. Il a une histoire chez Ford, étant apparu sur lescamions de rue SVT F-150 au début des années 1990.

Cest le camion de notre passé et de notre présent. Le 19 mai, il devient le camion de notre avenir. # F150Lightning #BuiltFordProud pic.twitter.com/I72ZVTc1oQ - Ford Motor Company (@Ford) 10 mai 2021

Gardez à lesprit que le F-150 Lightning ne sera mis en vente quen 2022 et quil sera produit dans une nouvelle usine de fabrication au Michigan. Ford a annoncé son intention de dépenser 22 milliards de dollars pour la fabrication de plus dune douzaine de véhicules électriques et hybrides à essence dici 2025. Les F-150 entièrement électriques et hybrides font partie de ces véhicules électriques prévus .

Écrit par Maggie Tillman.