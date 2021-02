Ford fixe la mi-2026 comme date cible pour les versions électrifiées de toutes les voitures en Europe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ford a défini aujourdhui un calendrier pour lélectrification de ses véhicules en Europe, fixant la mi-2026 comme date cible pour avoir des options électrifiées de toutes les voitures particulières, une combinaison de tout électrique ou hybride rechargeable.

La société va plus loin, avec lobjectif dêtre purement électrique dici 2030, ce qui saligne sur les interdictions proposées sur les ventes de moteurs à combustion dans un certain nombre de pays européens, et verra ces hybrides rechargeables progressivement supprimés.

Ford est en train de lancer son premier modèle électrique, la Mustang Mach-E , mais le nouveau calendrier représente un engagement beaucoup plus important pour lélectrification future en Europe.

Cela entraînera également un investissement de 1 milliard de dollars dans lusine Ford de Cologne, qui deviendra le centre délectrification Ford Cologne, Ford confirmant quun véhicule électrique destiné aux marchés européens y sera produit à partir de 2023. Un deuxième modèle pourrait également y être produit à lavenir.

Ford a récemment restructuré sa gamme de modèles à léchelle mondiale et les nouvelles daujourdhui mettent laccent sur ce que nous attendions tous.

Alors que la Mustang Mach-E a lancé les choses avec style, ce qui sera beaucoup plus intéressant, cest lapproche de Ford sur le segment du marché de masse.

La Ford Fiesta est la voiture la plus vendue au Royaume-Uni depuis de nombreuses années et ce sont les modèles les plus compacts et les plus abordables qui soutiendront vraiment lélectrification pour beaucoup. Alors que les options pour les voitures électriques haut de gamme sont nombreuses , le coût reste un obstacle pour les masses.

Apple CarPlay a expliqué: emmener iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 7 Juillet 2020 Un aperçu détaillé du fonctionnement dApple CarPlay, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de

Ford est également partenaire de lentreprise Ionity - avec des marques comme BMW, Hyundai, Mercedes et VW - qui cherche à étendre son réseau de charge haute puissance à travers lEurope. Avec de nombreuses voitures électriques prévues pour la prochaine décennie, cela va changer le visage de lautomobile à travers lEurope.

Écrit par Chris Hall.