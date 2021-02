À partir de 2023, les voitures Ford et Lincoln fonctionneront sur Android Automotive, avec les services Google intégrés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ford et Google ont annoncé un partenariat qui verra les voitures Ford et Lincoln alimentées par Google, fonctionnant sur Android Automotive et offrant des applications et des services Google intégrés.

Laccord - qui dure 6 ans - verra les voitures à partir de 2023 assises sur la plate-forme Android, cherchant à renforcer la connectivité et à fournir une large gamme de services intégrés.

Cela verra Google Assistant soccuper des commandes vocales, Google Maps comme base de navigation et Google Play capable de fournir des applications pertinentes comme Spotify.

«Nous sommes obsédés par la création de produits et services Ford incontournables», a déclaré Jim Farley, président et chef de la direction de Ford. "Cette intégration permettra à nos équipes dinnover pour les clients Ford et Lincoln tout en offrant un accès transparent aux applications et services de classe mondiale de Google."

Reste à voir à quel point le système Ford sera différent de celui que nous avons vu dans la Polestar 2 et cela soulève également des questions sur la direction dans laquelle Ford prend désormais son propre logiciel Sync - dont la quatrième version fait ses débuts dans la Ford. Mustang Mach-E (photo).

Lavantage daller avec Google est clair: il nest pas nécessaire de développer une plate-forme alternative, moins de soucis concernant la compatibilité des applications et cela évite les critiques courantes concernant les mises à jour lentes ou les fonctionnalités manquantes.

Google Maps est également largement considéré, avec lavantage doffrir une meilleure recherche en direct pour des choses comme les entreprises, ce qui dépasse souvent lintégration que vous trouverez sur dautres plates-formes automobiles.

Assis derrière cet accord, il se passe beaucoup plus. Il ne sagit pas seulement des voitures Ford, il sagit dun partenariat plus profond qui verra Google et Ford collaborer dans de nombreux autres domaines. Ford utilisera Google Cloud et tirera parti de lIA et de lapprentissage automatique de Google, et les deux sociétés forment un nouveau groupe de travail pour rechercher dautres opportunités basées sur les données.

En fin de compte, cela signifie que Ford a un partenaire énorme pour les services connectés.

«Alors que Ford poursuit la transformation la plus profonde de son histoire avec lélectrification, la connectivité et la conduite autonome, la réunion de Google et Ford constitue une centrale dinnovation vraiment capable de fournir une expérience supérieure à nos clients et de moderniser notre entreprise», a déclaré Farley.

Écrit par Chris Hall.