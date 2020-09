Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ford a déjà ouvert les carnets de pré-commande de plusieurs de ses versions de la Mustang Mach-E . En effet, au Royaume-Uni, la première édition est déjà répertoriée comme "pré-commandes complètes".

À lorigine, trois versions de la première voiture entièrement électrique de Ford ont été annoncées: la Mach-E, la Mach-E AWD et la Mach-E First Edition. Il y a maintenant un autre modèle confirmé à espérer, le Mach-E GT.

Le modèle GT, comme vous lauriez deviné, est une question de performances. Il est équipé dune batterie de 88 kWh et de deux moteurs électriques, entraînant indépendamment les roues avant et arrière, générant un couple de 465 ch et 830 Nm.

Ford dit que le Mach-E GT couvrira 0-62 mph en 3,7 secondes, ce qui équivaut au Tesla Model Y. Cette batterie peut être chargée à des débits allant jusquà 150 kW, ce qui vous donnera 73 miles dautonomie à partir de 10 minutes sur le chargeur. La portée est de 310 miles.

La mauvaise nouvelle est que Ford dit que la Mustang Mach-E GT ne sera pas sur les routes avant la fin de 2021 en Europe, mais avec une suspension adaptative, des roues de 20 pouces, de gros étriers de frein rouges et deux couleurs exclusives - Grabber Blue et Cyber Orange - il ny aura aucune erreur sur cette voiture une fois quelle arrivera.

Ford a parlé de la technologie du Mach-E. Ce sera la première voiture à lancer le nouveau logiciel Ford Sync 4, ajoutant une gamme de fonctionnalités pour aider les conducteurs sur la route et déployant un énorme écran central de 15,5 pouces.

On ne sait pas ce que lon vous demandera de payer pour la GT au Royaume-Uni, mais avec le Mach-E AWD coûtant plus de 46000 £, ce ne sera pas bon marché.

Mais assez parlé Ford, il est temps que nous mettions ces voitures sur la route. Nous avons hâte de lui donner un coup de pouce une fois quil atteindra nos côtes.

Écrit par Chris Hall.