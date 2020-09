Ford taquine un camion F-150 entièrement électrique, attendu sur les routes en 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ford est en train de lancer la nouvelle camionnette F-150 et a partagé quelques détails supplémentaires sur la version tout électrique, un camion qui promet dêtre le F-150 le plus puissant jamais créé.

Le F-150 est un bourreau de travail et est le pick-up le plus vendu aux États-Unis depuis 1977; Ford précise également que le F-150 est un moteur pour léconomie américaine, car il est si largement utilisé.

«Les camionnettes de la série F sont l’épine dorsale du travail et de la productivité dans tout le pays. Et maintenant, nous nous préparons à construire une version entièrement électrique du véhicule le plus populaire des États-Unis, et ce sera un outil spécialement conçu pour les clients de camions sérieux, »a déclaré Jim Farley, directeur de lexploitation de Ford et bientôt PDG.

Bien que les détails soient encore secrets, Ford a confirmé que le F-150 électrique aura deux moteurs électriques pour conserver sa capacité de remorquage, tout en offrant plus de couple et une accélération plus rapide que la récolte actuelle de modèles à combustion.

La version électrique conservera la capacité dêtre un générateur dénergie mobile afin que vous puissiez alimenter des outils de chantier ou lemmener en camping, tout comme vous le pouvez avec le F-150 ordinaire.

Le F-150 entièrement électrique sera construit au complexe Ford Rouge à Dearborn, Michigan, la maison de Ford.

«Nous sommes fiers de construire et dinnover à nouveau pour lavenir ici au Rouge avec le lancement de notre tout nouveau F-150 et la construction dun nouveau centre de fabrication moderne pour construire le tout premier F-150 entièrement électrique, », a déclaré Bill Ford, président exécutif de Ford Motor Company.

Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le F-150 électrique à lapproche de la date de lancement 2022.

Écrit par Chris Hall.