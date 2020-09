Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ford a présenté la nouvelle version de Ford Sync - version 4 - qui fera ses débuts dans la nouvelle Mustang Mach-E , la prochaine voiture électrique de lentreprise. Il sinspire de la personnalisation, de la personnalisation et de la connectivité qui nétaient jusquà présent pas disponibles et inaugure des fonctionnalités convaincantes.

Le Mach-E sera une excellente vitrine pour le logiciel de synchronisation de nouvelle génération, grâce à lénorme écran de 15,5 pouces au centre de la voiture, permettant un contrôle tactile - avec des gestes familiers de pincement et de balayage - alors quil y a aussi un cadran physique à le fond. Ce sera formidable pour le contrôle du volume et beaucoup plus tactile que dappuyer sur les boutons à lécran - et aussi bien pour le passager.

Lune des fonctionnalités clés du nouveau logiciel sera la personnalisation quil propose via des cartes, vous permettant daccéder à toutes les fonctionnalités que vous souhaitez et de ne pas être contraint par linterface utilisateur.

Ces cartes permettront aux applications de sexécuter sans dominer tout laffichage, par exemple, accéder aux informations ou aux commandes multimédias sans avoir à basculer tout lécran vers cette tâche. Cela signifie que vous pouvez garder la navigation sur lécran tout en accédant à autre chose.

Un domaine nouveau - et nous pensons quil pourrait créer une tendance pour dautres voitures - est la possibilité de faire fonctionner Android Auto ou Apple CarPlay et de les voir aux côtés dautres cartes. Encore une fois, cela signifie que vous pouvez ouvrir Android Auto pour accéder à une application multimédia, tout en utilisant la navigation de la voiture, en même temps, les deux étant affichés.

Apple CarPlay et Android Auto seront standard et sans fil, mais grâce à Sync AppLink, dautres applications seront prises en charge. Cela inclura Waze, ce qui signifie que vous pouvez naviguer de manière native à la manière de Waze.

La personnalisation est cependant plus profonde, car Ford utilisera également lapprentissage automatique pour adapter lexpérience au conducteur. Sync sera en mesure de reconnaître les modèles dutilisation de votre voiture et dapporter des modifications pour prendre en charge ces éléments. Si vous appelez toujours chez vous au retour du travail, Sync peut vous le suggérer au bon moment. Si vous allez toujours à lentraînement de football le jeudi, le satnav peut être prêt à vous y diriger le jeudi.

Lidée est de supprimer certaines des tâches de routine afin que vous puissiez vous détendre et profiter de la conduite.

Grâce à lapplication FordPass sur votre smartphone, il y aura beaucoup de contrôle à lextérieur de la voiture. Un nouvel aspect à cela va être la configuration à distance. Cela vous permettra de configurer les paramètres de votre voiture sur votre téléphone et de les pousser vers la voiture.

Cela peut inclure des éléments tels que vos destinations importantes - travail, maison, salle de sport, etc. - ainsi que permettre à ce profil personnalisé dêtre appliqué chaque fois que vous utilisez la voiture. Sil y a un autre conducteur dans la famille, cette personne peut avoir une configuration différente, afin que chacun obtienne ce quil veut.

Ford dit que sur le Mach-E, cela sétendra à 80 paramètres différents, y compris des choses comme le mode de conduite que vous préférez utiliser.

Il y aura également un support pour lutilisation de votre téléphone comme clé, de sorte que lorsque vous approchez de la voiture avec votre téléphone, la voiture peut vous reconnaître et sassurer que la configuration est à votre préférence.

Il y aura également des commandes de charge et des options de pré-conditionnement via lapplication - communes sur de nombreuses voitures électriques modernes - tandis que Ford Sync vous donnera également des informations en temps réel sur les options de charge et les emplacements de parking.

Une grande partie de la technologie reposera sur la connectivité et Ford a déclaré quen Europe, les nouvelles voitures Ford seront livrées avec un modem en standard pour fournir cette connexion, tandis que les mises à jour peuvent être téléchargées en arrière-plan et installées dès que vous êtes garé chez vous. . Ford a déclaré que cette mise à jour apporterait des améliorations à Sync et à dautres modules informatiques sur les voitures.

La nouvelle version de Ford Sync apparaîtra pour la première fois dans le Mach-E, mais Ford a déclaré quelle serait sur certains véhicules en Europe à lavenir.

Écrit par Chris Hall.