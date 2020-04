Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ford a créé un dragster tout électrique unique conçu pour montrer comment les véhicules zéro émission peuvent correspondre au meilleur de lessence.

La Ford Mustang Cobra Jet 1400 est potentiellement capable de se déchirer le long dune piste dun quart de mile en moins de huit secondes.

Silencieux et mortel, le prototype de course de dragster dusine peut fournir plus de 1 400 chevaux et 1 100 lb-pi de couple instantané. Cela mettrait votre cœur dans votre bouche à coup sûr - et votre estomac dans la botte.

"Ford a toujours utilisé le sport automobile pour démontrer linnovation", a déclaré le directeur mondial de Ford Icons, Dave Pericak.

"Les groupes motopropulseurs électriques nous offrent un tout nouveau type de performances et le Cobra Jet 1400 tout électrique est un exemple de pousser la nouvelle technologie à la limite absolue."

Ford présentera également sa première Mustang tout électrique de production plus tard cette année, avec la livraison du Ford Mustang Mach-E SUV «fin 2020».

Pour ceux qui veulent voir le Cobra Jet 1400 en action, il fera ses débuts mondiaux lors dun événement de drag strip également plus tard cette année - ou, au moins, une fois que les mesures de verrouillage actuelles aux États-Unis seront levées.

Pour linstant, vous pouvez le voir testé sur une piste fermée dans une vidéo publiée par Ford Performance.

Cest une bête à coup sûr. Quoique calme et réfléchi.