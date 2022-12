Fiat va vous vendre une voiture bien réelle dans le métavers.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Acheter une Fiat ne signifie pas nécessairement mettre les pieds dans une concession automobile traditionnelle, car la société vous permet de le faire dans le métaverse.

Le Fiat Metaverse Store présente le dernier modèle phare de la marque, la 500 LaPrima by Bocelli, et promet une expérience numérique dans laquelle les acheteurs peuvent trouver et configurer leur prochaine voiture sans jamais quitter leur domicile.

Si cette Fiat 500 spéciale est la voiture de lancement, Fiat affirme que toute la gamme 500 sera proposée d'ici la fin de l'année et que d'autres modèles seront mis en ligne en 2023. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de la petite voiture qui pourrait. Ceux qui recherchent la Fiat 500e électrique devraient pouvoir y aller assez rapidement.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'utilisation du mot "metaverse" pourrait vous faire penser que vous avez besoin d'un casque VR pour acheter votre voiture, mais ce n'est pas du tout le cas. Le Fiat Metaverse Store a été construit en collaboration avec Touchcast et Microsoft et il n'est pas nécessaire d'avoir un casque. Vous pourrez toujours voir votre prochaine voiture dans une vue à 360 degrés, mais sur un écran plat.

Vous voulez faire un essai de la voiture ? Pas de problème, la 500 La Prima de Bocelli peut être conduite sur La Pista 500, la piste située sur le toit du Lingotto à Turin. Mais si vous voulez essayer toute autre chose, vous devrez vous rendre chez un vrai concessionnaire.

Dans le monde réel.

Écrit par Oliver Haslam.