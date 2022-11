L'Abarth 500e entièrement électrique est arrivée et promet des sourires à profusion.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La très attendue Abarth 500e est arrivée, et elle promet de faire naître de nombreux sourires sur les visages de ceux qui la conduiront.

L'Abarth 500e est basée sur la déjà populaire Fiat 500e, mais celle-ci est apparemment "plus Abarth que jamais". On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais on sait que cette voiture entièrement électrique a de quoi susciter l'enthousiasme.

En termes de comparaison avec l'Abarth 500 à essence, celle-ci est plus rapide. On nous dit qu'elle est plus rapide d'une seconde, ce qui signifie une accélération 50 % plus rapide de 12 à 25 mph. Abarth affirme que la nouvelle version électrique est également plus rapide pour passer de 25 à 37 miles par heure, en seulement 1,5 seconde. Il en va de même pour le passage de 37 à 62 miles par heure.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Si tout cela ressemble à des statistiques truquées, vous avez peut-être raison. Mais voici quelques chiffres froids et durs : l'Abarth 500e est équipée d'une batterie de 42 kWh capable de produire 155 ch. Elle passe de 0 à 62 km/h en sept secondes, ce qui n'est pas tout à fait digne d'une Tesla, mais reste respectable.

En termes de charge, le système de charge rapide de 85 kW vous permettra apparemment de récupérer 80 % de la batterie en 35 minutes seulement, mais nous n'avons pas encore reçu de chiffres réels sur l'autonomie. Nous ne savons pas non plus combien cette chose pèse. Ni le prix, d'ailleurs.

En revanche, nous savons qu'il y aura une version à capote. CarPlay sans fil et Android Autio sont tous deux inclus, ainsi qu'un chargeur sans fil pour ceux qui ont besoin de recharger la batterie de leur téléphone.

Quant à la disponibilité, les voitures devraient commencer à arriver dans les allées vers le milieu de l'année 2023.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Écrit par Oliver Haslam.